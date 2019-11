5 STELLE 'EN MARCHE' VERSO MACRON – DOPO IL NO DEI VERDI AD UN’ALLEANZA ALL’EUROPARLAMENTO, I CINQUESTELLE, PUR DI USCIRE DALL' IRRILEVANZA DEL GRUPPO MISTO, POTREBBERO ESSERE COSTRETTI A BACIARE LA SCARPA DEI LIBERALI EUROPEI E DEL 'PORTACIPRIA DI BRIGITTE' (I TEMPI DEI GILET GIALLI E DEGLI ATTACCHI DI DI MAIO A MACRON SONO LONTANI)

Alberto D’Argenio per “la Repubblica”

luigi di maio incontra beppe grillo a roma1

Va verso il fallimento il tentativo del Movimento 5 Stelle di entrare nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. Ieri gli ambientalisti hanno attaccato Beppe Grillo e il ruolo della Casaleggio, accusata di dirigere occultamente i voti dei deputati a Strasburgo. Ma è dietro le quinte che ormai in molti, da entrambi i fronti, ammettono: questo matrimonio probabilmente non si farà mai. Tanto che nei prossimi giorni i cinquestelle potrebbero essere costretti alla più brusca delle sterzate: pur di uscire dall' irrilevanza del gruppo misto, potrebbero tentare un avvicinamento a Renew Europe, i liberali europei riuniti sotto la stella di Emmanuel Macron.

macron

Un' andata a Canossa dopo i duri scontri - senza dimenticare la visita ai Gilet gialli - tra Luigi di Maio e il presidente francese ai tempi del governo gialloverde «I legami tra la Casaleggio e il M5s sono piuttosto strani», attaccava ieri il co-presidente dei Verdi all' Europarlamento, Philippe Lamberts. Per il quale «non si è mai sicuri su chi decide davvero nei 5S mentre noi vorremmo che evolvessero verso una forma di partito più tradizionale».

LUIGI DI MAIO INCONTRA BEPPE GRILLO A ROMA 5

C' è un episodio che ha fatto precipitare le trattative. Risale alla sessione di ottobre, quando i grillini si sono astenuti sul testo del Parlamento relativo ai salvataggi in mare: «Ci hanno deluso», ha spiegato il politico belga. Il non detto è che i deputati avrebbero voluto votare a favore, ma dalla Casaleggio sarebbe arrivato ordine contrario. Nel mirino anche il recente post con il quale Beppe Grillo ha giustificato le politiche della Cina nello Xinjiang a danno degli uiguri, per i Verdi «ingiustificabili ».

Oggi l' M5S a Strasburgo siede nel misto, irrilevante e senza fondi destinati ai gruppi dell' Assemblea. Per questo ai primi di settembre i grillini si sono rivolti ai Verdi, con tanto di annuncio formale e una manciata di riunioni per avviare i negoziati. Ma non sono stati fatti grandi passi proprio per le pregiudiziali dei Verdi, che chiedono trasparenza e democrazia interna al partito di Di Maio (dubbi anche su Rousseau).

LUIGI DI MAIO INCONTRA BEPPE GRILLO A ROMA 2

Interrogata sul possibile naufragio delle trattative, la capogruppo dei 5Stelle a Strasburgo, Tiziana Beghin, risponde: «Per ragioni elettorali i Verdi hanno necessità di tenere posizioni forti anche su temi non reali. Noi non abbiamo fretta e oltretutto non abbiamo ancora iniziato le vere consultazioni.

Se necessario, valuteremo altre famiglie che possano darci maggiore incisività in Europa».

Sebbene la rottura non sia ufficiale, già oggi le strade di grillini e Verdi si divaricheranno, con i primi che voteranno la fiducia alla nuova Commissione Ue di Ursula von der Leyen e i secondi che si asterranno. Ed ecco allora che a breve i 5S potrebbero cercare alternative.

MACRON CONTE

A parte l' improbabile idea di sfilare qualche partito agli altri gruppi e creare una formazione nuova, l' unica alternativa sono i liberali di Renew Europe. Di recente ci sono già stati abboccamenti e contatti informali per testare la volontà dei macroniani - terza forza europea - di parlare con i grillini. Tuttavia a Strasburgo, a Roma e a M ilano non tutti i pentastellati sono favorevoli all' inchino a Macron, che pure avrebbe il vantaggio di far entrare il Movimento in una grande forza governativa. La questione sarà discussa nelle prossime ore.

brigitte macron MACRON CONTE luigi di maio beppe grillo