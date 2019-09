LE STELLE DI DAVIDE - RITRATTONE BY PANARARI DI CASALEGGIO JR., CHE “SI RITROVA IN MINORANZA, INSIEME AL SUO ALLEATO E "PROTETTO" DI MAIO, AI TAVOLI DOVE GRILLO È TORNATO A DARE LE CARTE” - “TACITURNO E UN PO' NERD, È INNANZITUTTO UN IMPRENDITORE, CHE SI È TROVATO A EREDITARE DAL PADRE UN'AZIENDA E, CON ESSA, UN RUOLO DA AZIONISTA DI MAGGIORANZA DEL MOVIMENTO. PERSONALITÀ SFINGICA E IMPENETRABILE, SARÀ ANCHE UN 'ELEVATO'', MA DI SICURO NON È (MAI STATO) UN ELETTO”

Massimiliano Panarari per “la Stampa”

davide casaleggio 1

L' ex campione di scacchi sta adesso sotto scacco. E, in queste giornate, si sta giocando la partita della vita, con l' obiettivo di non farsi dare lo scacco matto di un governo giallorosso con Giuseppe Conte nettamente al timone e Luigi Di Maio pesantemente ridimensionato.

beppe grillo davide casaleggio

Già, perché gli avversari dall' altra parte della scacchiera di Davide Casaleggio sono il presidente del Consiglio incaricato e Beppe Grillo (con Roberto Fico). Infatti, le idee sul futuro del partito-movimento, che doveva «aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno» e ora, invece, si situa al centro di una manovra tutta parlamentare di cambio della maggioranza, si sono divaricate. E potrebbero non essere mai più delle convergenze parallele.

BEPPE GRILLO ROBERTO FICO

giuseppe conte legge una poesia dopo il consiglio dei ministri 1

Classe 1976, Davide Federico Dante Casaleggio, alla tenera età di 12 anni era un enfant prodige, che si piazzava tra i primi 5 scacchisti under 16 d' Italia. Crescendo, il Jr. si è laureato in economia aziendale all' Università Bocconi con una tesi sull' impatto del web sul settore dei corrieri espresso - una premonizione della sua attività futura - e si è preso poi un master a Londra. Si è anche via via appassionato agli sport estremi, un passatempo impegnativo che condivide con la moglie Paola Gianotti - e, forse, data l' indole e le predilezioni autentiche anche la politica rientra in quell' ambito.

beppe grillo con gianroberto e davide casaleggio giuseppe conte agli anelli nella installazione di maupal a roma 7

Taciturno, beneducato e dai modi gentili, un po' nerd, con un look sempre manageriale (quando non fa immersioni subacquee e non scala rocce), Davide è innanzitutto un imprenditore, che si è trovato a ereditare dal padre un' azienda e, con essa, un ruolo da azionista di maggioranza del Movimento. Personalità sfingica e impenetrabile, per usare l' ormai famosa formula di Grillo, sarà anche un «Elevato», ma di sicuro non è (mai stato) un eletto.

davide casaleggio ai funerali del padre gianroberto

beppe grillo con roberto fico e virginia raggi

E, nondimeno, influenza moltissimo il destino di una formazione politica nata antisistema e oggi alla vigilia di una possibile istituzionalizzazione, dove le teste si pesano, e non si contano.

grillo berlusconi

Insomma, una situazione di trasmissione dinastica del potere tipicamente Ancien régime, in linea con la tendenza del postmoderno a riesumare alcuni aspetti della premodernità.

Come mostra anche quella caratteristica della politica postmoderna che il neopatrimonialismo, che va dal partito-azienda di Silvio Berlusconi della metà degli anni '90 del Novecento all' azienda-partito della Casaleggio Associati negli anni '10 del Duemila. L' uno e l' altra sintesi di impresa privata, organizzazione politica leggera, partito-network e forme di comunicazione all' avanguardia nella propria stagione (nel caso del berlusconismo la neotelevisione commerciale, in quello del casaleggismo il web), dove i confini tra la sfera pubblica e gli interessi privati risultano assai fluidi (e a volte poco trasparenti), e le porte parecchio girevoli.

davide casaleggio 2

I geni della politica

Il padre aveva la politica (ancorché in versione new age e distopica) nel sangue, il figlio no. Perciò, la sua scomparsa prematura - avvenuta il 12 aprile del 2016 - ha lasciato il gruppo dirigente pentastellato orfano del suo vero stratega, oltre che creatore, aprendo largamente la strada alla lotta tra le correnti interne. E Davide, per taluni versi impolitico, e molto più pragmatico e business-oriented, si è trovato quasi obbligato a immedesimarsi nel ruolo, orientando le sue predilezioni per l' imprenditoria in una chiave sempre più politica e pubblica.

gianroberto casaleggio

Di qui, la promozione di convegni sull' innovazione digitale, l' e-commerce, le criptovalute e la blockchain, con una funzione a metà tra il lobbying e le pr per la propria azienda e le relazioni istituzionali con vari establishment a beneficio dell' universo pentastellato di orientamento più governista.

matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte 2

Le kermesse annuali del «Sum» a Ivrea, per celebrare la memoria paterna, fra passerelle di potenti, esercizi di futurologia (cari, appunto, a Gianroberto) e tentativi di appropriazione - indebita - dell' olivettismo. E, ancora, le teorizzazioni sull' esigenza del superamento di ogni figura di mediatore e l' insofferenza verso le categorie e le associazioni di rappresentanza del mondo produttivo, a riconferma di una visione del mondo di destra e protoleghista, che lo ha portato a sponsorizzare fortemente l' alleanza con Matteo Salvini.

luigi di maio con beppe grillo e roberto fico

Non a caso, quella mitologia della disintermediazione che costituisce uno dei fondamenti del discorso pubblico populista, ed è alla base di Rousseau, inusitata sede - a corrente alternata, e a seconda della bisogna - di una parte della legittimità politica e della titolarità decisionale della vita interna all' organizzazione. Il mezzo per attuare la democrazia diretta - che sarebbe meglio chiamare col suo vero nome di ideologia del direttismo democratico -, e per archiviare quella liberale e rappresentativa, spazzando via i «vecchi partiti moribondi», come affermava perentoriamente Casaleggio in un intervento sul Washington Post nel marzo 2018.

LUIGI DI MAIO ROUSSEAU BY TERRE IMPERVIE GIUSEPPE CONTE

Ma, soprattutto, e più prosaicamente, la piattaforma di consultazione online e l' omonima Associazione che lo gestisce - per il cui mantenimento ciascun parlamentare grillino è tenuto a versare un obolo mensile (in euro sonanti, e non in bitcoin) - sono il fondamento del potere di Davide Casaleggio sul Movimento. Che adesso si ritrova in minoranza, insieme al suo alleato e "protetto" Luigi Di Maio, ai tavoli dove Grillo è tornato a dare le carte.

rousseau GIUSEPPE CONTE E DONALD TRUMP

E lo sta facendo all' insegna di un progetto «Verde Futuro», come ha raccontato su queste pagine Andrea Malaguti, che punta alla nascita del governo grillodem come "nuovo centrosinistra" e contaminazione tra un M5S di sinistra e il Pd, nella prospettiva di un (postmoderno) polo progressista. Un vasto programma, viene da dire, ma la fluidità del sistema politico italiano in transizione permanente non ne esclude affatto la possibilità. Esattamente agli antipodi, quindi, della scommessa che Casaleggio jr. aveva fatto sul governo sovranista gialloverde. E, così, oggi, Davide ha in mano una puntata perdente. Ma fino a che ci sarà Rousseau - e la relativa dottrina del maoismo digitale - non si potrà dire che abbia perso del tutto anche la partita.

giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 5 GIUSEPPE CONTE AL G20 IN GIAPPONE DAVIDE CASALEGGIO ALFONSO BONAFEDE RICCARDO FRACCARO rousseau voto sul processo a salvini 4 giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 4 matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte 1 virginia raggi e giuseppe conte affacciati al balcone del campidoglio 1 giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 1 beppe grillo davide casaleggio 5 giuseppe conte riceve l'incarico per la formazione del suo secondo governo 4 stefano buffagni giuseppe conte ALEXIS TSIPRAS GIUSEPPE CONTE ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 32 beppe grillo e roberto fico a napoli davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 1 davide casaleggio e luigi di maio a sum #03 NICOLA ZINGARETTI LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE SERGIO MATTARELLA giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 3 davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 3 giuseppe conte abbraccia di maio e festeggia la vittoria del m5s alle elezioni 2018 2 DAVIDE CASALEGGIO VIRGINIA RAGGI BEPPE GRILLO ROBERTO FICO davide casaleggio luigi di maio beppe grillo davide casaleggio 9 beppe grillo davide casaleggio 7 davide casaleggio 4 davide casaleggio sum #03 davide casaleggio 6 davide casaleggio 8 mimmo paresi, davide casaleggio, alessandro di battista, virginia raggi, pasquale tridico, giuseppe conte ascoltano di maio davide casaleggio alfonso bonafede davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 2 davide casaleggio davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 7 davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 6 davide casaleggio 3 davide casaleggio 12 mimmo paresi, davide casaleggio, alessandro di battista, virginia raggi luigi di maio davide casaleggio luigi di maio davide casaleggio LUIGI DI MAIO E DAVIDE CASALEGGIO davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 8 DAVIDE CASALEGGIO MASSIMO BUGANI davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 4 davide casaleggio partecipa alla battaglia delle arance del carnevale di ivrea 5 BEPPA GRILLO E DAVIDE CASALEGGIO