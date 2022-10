FLASH! - COME MAI GIORDANO BRUNO GUERRI, DATO PER SICURO, E' STATO CASSATO DA MINISTRO DELLA CULTURA? IL VATICANO NON HA ACCETTATO UN ANTICLERICALE, SCOMUNICATO UN PAIO DI VOLTE, A CAPO DI UN DICASTERO CHE HA IN MANO L'ENORME PATRIMONIO ARTISTICO DELLA CHIESA - AD AZIONARE LA CONTRAEREA SU GUERRI, SI E' MESSO IN MOTO GENNARO SANGIULIANO, LEGATISSIMO AL SOTTOBOSCO DEL VATICANO, CEI, OPUS DEI, DA FISICHELLA A GALANTINO (LA MELONI HA INCONTRATO TRE VOLTE LA CEI...)