STIAMO ANDANDO INCONTRO ALLO SCONTRO: “LE MINACCE DI PUTIN DI USARE ARMI NUCLEARI BISOGNA PRENDERLE SUL SERIO” – L’ALTO RAPPRESENTANTE UE PER LA POLITICA ESTERA JOSEP BORRELL METTE IN GUARDIA IL MONDO - POSSIBILITÀ DI UN NEGOZIATO CON MOSCA? “PER BALLARE IL TANGO BISOGNA ESSERE IN DUE” – LA TURCHIA NON RICONOSCERÀ I REFERENDUM PER L’ANNESSIONE IN UCRAINA CHE BIDEN DEFINISCE “FITTIZI E CHE NON AVRANNO NESSUNO EFFETTO O LEGITTIMITÀ” – SLEEPY JOE ANNUNCIA SANZIONI "RAPIDE E SEVERE SE I TERRITORI VERRANNO ANNESSI"

Josep Borrell

(ANSA) - "È certamente un momento pericoloso perché l'esercito russo è stato messo all'angolo e la reazione di Putin - che minaccia di usare armi nucleari - è molto grave". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, parlando alla Bbc dei nuovi sviluppi della guerra in Ucraina. E sulla minaccia dell'uso di armi nucleari evocata da Vladimir Putin nel suo ultimo discorso Borrell ha sottolineato: "Quando le persone dicono che non è un bluff, bisogna prenderle sul serio". E sulla possibilità che Mosca accetti un negoziato, Borrell si è limitato ad osservare che "per ballare il tango bisogna essere in due".

Josep Borrell e Volodymyr Zelensky

(ANSA) - La Turchia non ha riconosciuto i risultati di un finto referendum in Crimea nel 2014 e ha la stessa chiara posizione riguardo ai referendum farsa che la Russia sta conducendo nei territori occupati dell'Ucraina. Lo ha affermato il portavoce della presidenza turca Ibrahim Kalin, riferisce Ukrinform citando la CNN Türk."Non riteniamo corretti i tentativi di referendum unilaterale, poiché non abbiamo riconosciuto il referendum in Crimea nel 2014 e il suo risultato, e la nostra posizione su tali referendum è chiara. Riconosciamo l'integrità territoriale del popolo e dello stato ucraini. Stiamo con l'Ucraina", ha detto Kalin.

referendum nel donbass 17

(ANSA-AFP) - Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti e i suoi alleati imporranno nuove sanzioni economiche "rapide e severe alla Russia" se annetterà territori in Ucraina, nel quadro dei 'referendum' per cui si continua a votare nelle zone occupate fino al 27 settembre. "I referendum russi sono una farsa, un falso pretesto per tentare di annettere con la forza parti dell'Ucraina", ha ribadito il presidente americano. In precedenza, in una dichiarazione congiunta, i Paesi del G7 avevano invitato "tutti i Paesi a respingere inequivocabilmente questi referendum fittizi", "simulacri" che "non hanno né effetti né legittimità".

referendum nel donbass 16 referendum nel donbass 14 VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN - ILLUSTRAZIONE TPI referendum nel donbass 15