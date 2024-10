STIAMO SCIVOLANDO VERSO UN'ALTRA GUERRA MONDIALE? - L'INVIO DELLE TRUPPE NORDCOREANE (12 MILA SOLDATI) IN RUSSIA CAMBIA LO SCENARIO DELLA GUERRA IN UCRAINA, AMPLIANDOLO: IN RISPOSTA SEUL STA PENSANDO DI SOSTENERE KIEV INVIANDO ARMI, COSA MAI SUCCESSA IN PRECEDENZA - I MILITARI DI PYONGYANG VERRANNO USATI DA PUTIN COME CARNE DA MACELLO PER CONQUISTARE LA REGIONE DI KURSK - IL PATTO DI "ALLEANZA RECIPROCA" CONTRO L'OCCIDENTE TRA PUTIN E KIM JONG-UN - CICCIO KIM HA UN ARSENALE NUCLEARE DI 50 TESTATE, AL QUALE SI AGGIUNGONO 5000 TONNELLATE DI ARMI CHIMICHE...

FT, PUTIN PUNTA SU TRUPPE NORDCOREANE PER RIPRENDERE KURSK

putin kim jong un

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Le truppe nordcoreane dislocate in Russia potrebbero essere inviate nella regione di Kursk, occupata dall'Ucraina ad agosto. Lo sostiene il Financial Times. Gli analisti affermano che il contingente di 12mila soldati nordcoreani è troppo piccolo per cambiare le sorti della guerra ma Mosca ha bisogno di raddoppiare il contingente di 50.000 uomini nella regione di Kursk.

La Russia ha difficoltà a ricostituire le forze dopo perdite che secondo stime sono di circa 600.000 tra morti e feriti. Secondo l'intelligence occidentale, Putin ha resistito alle suppliche dei suoi alti dirigenti di ordinare un altro giro di mobilitazione.

esercitazioni dei soldati nordcoreani video di propaganda 1

Secondo Ft, Putin ha resistito alle suppliche dei suoi alti dirigenti di ordinare un altro giro di mobilitazione, offrendo invece enormi bonus ai volontari che si arruolano. Sebbene ciò abbia aiutato la Russia a mantenere un ritmo di 30.000 reclute al mese per gran parte dell'anno, negli ultimi mesi diverse regioni russe hanno aumentato drasticamente l'entità delle retribuzioni, il che indica che l'esercito potrebbe avere difficoltà ad attrarre più uomini.

La regione di Belgorod, che confina con Kursk, ha aumentato il bonus di iscrizione per le reclute di tre volte, da 800.000 rubli (8.300 dollari) ad agosto a 3 milioni di rubli ad ottobre: una cifra che cambia la vita, considerando che lo scorso anno lo stipendio mensile medio nella regione era di 55.000 rubli (570 dollari).

PUTIN, 'IDEA DI UN SISTEMA DI SICUREZZA INCLUSIVO IN EURASIA'

(ANSA) - MOSCA, 24 OTT - "La Russia ha formulato l'idea di formare un sistema inclusivo e non discriminatorio di sicurezza equa e indivisibile in Eurasia": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante il summit Brics in corso a Kazan, in Russia. Lo riporta la Tass. "Il punto - ha dichiarato Putin - è che attraverso sforzi congiunti possiamo garantire in modo affidabile una vera stabilità e creare le condizioni per lo sviluppo pacifico di tutti gli Stati e i popoli del continente".

esercitazioni dei soldati nordcoreani video di propaganda 3

RUSSIA: LA DUMA RATIFICA TRATTATO STRATEGICO CON PYONGYANG

(ANSA) - MOSCA, 24 OTT - La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha ratificato il Trattato di partenariato strategico globale tra Russia e Corea del Nord.

MOSCA, 'CON PYONGYANG ASSISTENZA RECIPROCA SE AGGREDITI'

(ANSA) - MOSCA, 24 OTT - L'accordo approvato oggi dalla Duma sancisce una "alleanza" tra la Russia e la Corea del Nord, che si impegnano a prestarsi reciproca assistenza militare se uno dei due Paesi dovesse subire un'aggressione.

vladimir putin e kim jong un a pyongyang

Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, aggiungendo che l'intesa si è resa necessaria per "le crescenti minacce regionali e globali dall'Occidente collettivo guidato dagli Usa". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Rudenko ha aggiunto che l'accordo non ha clausole segrete e sarà reso pubblico.

L'ESERCITO DI KIM

Estratto dell'articolo di Lorenzo Lamperti per "La Stampa"

In coreano si dice songun e significa "military first". Dagli anni Novanta, ben prima dell'America First di Donald Trump, è il principio politico alla base del regime della Corea del Nord. Istituita ufficialmente da Kim Jong-il, viene perpetuata dal figlio, Kim Jong-un. Significa che le forze armate sono l'istituzione più importante del Paese.

Ovviamente, sempre sotto la stretta guida di quel leader supremo che ha deciso di inviare migliaia di soldati in Russia per combattere contro l'Ucraina. Secondo la Corea del Sud, già in tremila avrebbero raggiunto l'Estremo Oriente Russo, pronti a essere schierati sul fronte. Entro dicembre potrebbero essere diecimila.

esercitazioni dei soldati nordcoreani video di propaganda 3

Molti di loro potrebbero morire, forse persino colpiti dalle armi che Seul sta per la prima volta pensando di inviare a Kiev. Tanti altri restano per ora al sicuro in Corea del Nord, dove l'esercito conta oltre un milione e 300 mila unità, da sommare ai circa 7 milioni tra paramilitari e riservisti. Numeri rilevanti, in un Paese dove la leva è obbligatoria sia per gli uomini che per le donne, rispettivamente di 10 e 7 anni. Si arriva addirittura a 13 anni per l'unità speciale delle guardie del corpo di Kim.

Il tutto su circa 25 milioni di abitanti, diversi dei quali vivono tra gli stenti. Tra Covid e sanzioni, negli scorsi anni è tornato lo spettro della carestia. Ma il regime continua a investire cifre enormi sulle armi.

vladimir putin con kim jong un 7

La dottrina "Military first" significa che le forze armate hanno un ampio ruolo non solo in materia di difesa, ma anche su progetti economico-sociali, rurali e infrastrutturali. Spesso i militari godono di un trattamento di favore per l'accesso all'istruzione e all'impiego, ma anche ad alloggi, cure mediche e cibo rispetto ai civili. Non poco, in un Paese in cui la sicurezza alimentare è ancora lontana. Ma da un grande potere derivano grandi responsabilità. [...]

Le storie, o leggende, sulle crudeli esecuzioni di alti ufficiali si sprecano. Di certo, un anno fa Kim ha silurato il capo di Stato maggiore Pak Su-il, dopo due tentativi falliti di lancio di un satellite spia. Missione poi compiuta a novembre 2023, forse grazie al supporto tecnologico della Russia.

esercitazioni dei soldati nordcoreani video di propaganda 5

È solo uno degli esempi dell'ammodernamento di un esercito in fase di potenziamento e dotato di una vasta riserva di proiettili di artiglieria e di razzi, che sarebbero stati spediti in ampie quantità a Mosca per essere testati sul campo. Particolarmente sviluppate le capacità di guerra asimmetrica, diventate il perno della strategia dei Kim dopo che la forbice economica con Seul è diventata incolmabile. Si stima che Pyongyang abbia assemblato 50 testate nucleari e disponga del materiale fissile per circa 70-90.

NORDCOREA - KIM JONG UN ISPEZIONA L ESERCITO

Ha la capacità di lanciare armi nucleari su una serie di sistemi terrestri, compresi missili balistici intercontinentali con gittate in grado di colpire gli Stati Uniti. Ma a Seul e Tokyo sono molto preoccupati per le più recenti testate tattiche di piccole dimensioni, dalla gittata minore ma in grado di entrare in azione più agilmente.

Da qualche mese viene testato il sistema d'arma ribattezzato Haeil (cioè "tsunami", che sarebbe in grado di effettuare attacchi nucleari contro forze navali e porti attraverso droni subacquei simili ai Poseidon russi. Non è tutto. Diversi report ritengono che il regime possieda dalle 2500 alle 5000 tonnellate di armi chimiche. [...]

ESERCITO COREA DEL NORD ESERCITAZIONE SOLDATI STATUNITENSI ESERCITO COREA DEL NORD ESERCITO COREA DEL NORD ESERCITAZIONE SOLDATI STATUNITENSI