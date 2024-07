ARTICOLI CORRELATI

(ANSA) - Il Segretario Generale Jens Stoltenberg ha annunciato la nomina di un Rappresentante speciale per il vicinato meridionale: Javier Colomina. Colomina è il vice assistente del Segretario generale per gli Affari politici e la politica di sicurezza ed è stato rappresentante speciale del Segretario generale della Nato per il Caucaso e l'Asia centrale. "ll Medio Oriente, il Nord Africa e le regioni del Sahel sono importanti per la nostra Alleanza. Javier Colomina ha una vasta esperienza nei rapporti con i partner della Nato", ha spiegato Stoltenberg.

Estratto dell’articolo di Marcello Sorgi per “La Stampa”

GIORGIA MELONI NO EURO

[…] Come s'è visto nella scelta del candidato spagnolo Colomina per la delega del fronte meridionale della Nato, […] aver votato "no" a VdL per proteggersi il fianco destro dagli attacchi di Salvini e Le Pen ha portato Meloni all'inizio di un'emarginazione che potrebbe costarle, sia in termini di responsabilità più o meno importante per il commissario italiano, sia di ascolto nella negoziazione che l'Italia dovrà condurre sul debito e sulle linee guida della legge di stabilità in autunno.

L'ambiguità per cui Meloni restava "personalmente" vicina all'amica Ursula a prescindere dalla sua collocazione politica, potrebbe non bastarle più. Anche perché il nostro Paese continua a rifiutarsi di ratificare il Mes, mentre cresce la conflittualità tra i vicepremier Tajani e Salvini, alleati di Meloni ma schierati su sponde opposte, uno con il Ppe, l'altro con il gruppo sovranista dei Patrioti, in Europa.

