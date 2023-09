STOP ALLE CIMICI IN CAMERA DA LETTO E IN BAGNO! – NORDIO LUNEDÌ PORTERÀ IN CONSIGLIO DEI MINISTRI UN PACCHETTO DI NORME PER RIDURRE L'UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI – NEL FRATTEMPO, ALLA CAMERA AZIONE E FORZA ITALIA HANNO PRESENTATO EMENDAMENTI PER BLOCCARE I TROJAN NELLE CASE (“LA PRIVACY NON PUÒ ESSERE VIOLATA IN MOMENTI DI STRETTA INTIMITÀ PERSONALE”), VIETARE LE REGISTRAZIONI A STRASCICO E IMPORRE AL PM, A FINE INDAGINE, DI SPECIFICARE I COSTI DELLE INTERCETTAZIONI

[…] Contro le intercettazioni, nonostante la responsabile Giustizia della Lega Giulia Bongiorno le abbia appena definite “indispensabili” […] il Guardasigilli Carlo Nordio sta preparando misure per ridurne l’uso che intende portare già nel consiglio dei ministri di lunedì prossimo.

[…] Nel frattempo, alla Camera, Forza Italia e Azione stanno facendo a gara nel presentare emendamenti per limitare gli ascolti, soprattutto con la microspia Trojan. Addirittura per decreto legge. […]

[…] adesso è la volta delle intercettazioni su cui sta lavorando tutto lo staff di Nordio con l’obiettivo, anche in questo caso, di garantire la presunzione d’innocenza, quindi nessun ascolto deve finire sui giornali.

In attesa del suo exploit ci pensano ad anticiparlo Forza Italia e Azione, sfruttando anche la presenza, come sottosegretario di riferimento, dell’avvocato forzista e vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che, nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, seguirà l’iter del decreto Mantovano-Nordio varato il 10 agosto, dopo le sollecitazioni del procuratore nazionale antimafia Gianni Melillo, per salvare le intercettazioni sulla mafia e sui reati commessi “con il metodo mafioso”.

Vogliono trasformare un decreto nato per “salvare” le intercettazioni in uno strumento per demolirle. Un decreto capestro contro gli ascolti. Basta scorrere l’elenco degli emendamenti presentati da Enrico Costa di Azione e quelli di Forza Italia, frutto del lavoro del vice presidente forzista della commissione Giustizia Pietro Pittalis e del capogruppo di FI Tommaso Calderone, di professione avvocato penalista.

Ma partiamo da Azione. Il pm sarà costretto, a fine indagine, a depositare i costi delle intercettazioni. […] Altra “vendetta” invece sui giornali che hanno pubblicato atti coperti dal segreto e che “perdono il diritto di ottenere il contributo dello Stato per l’anno in cui si è consumata la violazione”.

E ancora: stop al Trojan nelle case, perché la vita privato anche di un indagato va tutelata, non può essere spiato in camera da letto o nel suo bagno. “La privacy della vita familiare non può essere violata da registrazioni in momenti di stretta intimità personale” scrive Costa. Che, appunto, parla solo di “registrazioni” in quanto vieta tutte le funzioni video del Trojan limitandone l’uso alla sola possibilità di registrazione vocale.

E ancora: il Trojan solo per la mafia. E se l’emendamento non venisse accolto, allora sia non un solo giudice, ma un collegio ad autorizzarlo. Trojan solo per la criminalità, stop al suo uso per la corruzione voluto dall’ex Guardasigilli Alfonso Bonafede. E ancora. Trojan solo per registrare conversazioni, ma non potrà più “acquisire screenshot, documenti, video, files”. […]

[…] stop anche alle intercettazioni a strascico: i risultati di un ascolto autorizzato per un reato non potrà più essere usato per reati diversi da quelli oggetto dell’autorizzazione stessa, salvo che non si tratti di delitti gravissimi. Qualora dovesse emergere la notizia di un delitto il pm dovrà chiedere una nuova autorizzazione.

È la stessa proposta che al Senato, in commissione Giustizia, fa il capogruppo di Forza Italia Pierantonio Zanettin, cioè un ritorno alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 2020, nota come sentenza Cavallo dal nome del suo estensore. Poi stoppata durante il governo giallorosso.

E sempre Forza Italia è protagonista alla Camera di richieste altrettanto tranchant. Scritte dalla coppia Pittalis-Calderone. Innanzitutto un altolà allo stesso decreto Mantovano-Nordio perché arriva il no di Fi sulla possibilità di applicarlo ai processi in corso. Cioè proprio la ragione per cui il decreto è stato fatto, quella di salvare i processi.

E ancora: Trojan solo per i reati più gravi, mafia, sequestro di persona, contrabbando, traffico di droga, riduzione in schiavitù. E poi stop anche per loro alle intercettazioni “a strascico” a meno che non si tratti di reati gravi. Stop pure alla trascrizione di fatti irrilevanti ai fini dell’indagine e dei fatti personali che “hanno un’elevatissima potenzialità lesiva della reputazione e della privacy”. Perfino stop alla “trascrizione anche sommaria”. Niente nomi e cognomi delle persone estranee all’indagine. […]

Per decreto legge, ovviamente, tutto questo non è ammissibile, poiché non esistono i presupposti di necessità e urgenza per farlo. Vedremo che indicazioni darà il vice ministro Sisto. Ma forse si tratta di una precisa indicazione a Carlo Nordio che dovrà inserire le richieste di Forza Italia e quelle di Azione, soprattutto dopo la visita in via Arenula di Carlo Calenda ed Enrico Costa che hanno garantito il loro appoggio parlamentare. E un pugno di voti fa sempre comodo.

