28 mag 2021 20:20

STORNO SUBITO - È FINITA LA PACCHIA PER I FURBETTI DEL CASHBACK: SONO INIZIATE LE PRIME VERIFICHE PER ELIMINARE LE MINI-TRANSAZIONI ABUSIVE CON LE QUALI GLI UTENTI STAVANO SCALANDO LA CLASSIFICA PER ARRIVARE AL SUPER PREMIO DA 1.500 EURO - NEL MIRINO LE OPERAZIONI ANOMALE, CIOÈ QUELLE "RICORRENTI", DI "IMPORTO IRRISORIO" ED EFFETTUATE IN "NUMERO ELEVATO PRESSO LO STESSO ESERCENTE LO STESSO GIORNO"…