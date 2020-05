STRACHE DOPO AVER FATTO LA FINE DELLO STRACCHINO RIPARTE DA SALVINI: ''RIVINCEREMO LE ELEZIONI. KURZ UN FREDDO POLITICO DI POTERE. MA SENZA DI ME NON SAREBBE MAI ANDATO AL GOVERNO'' - L'IMBARAZZANTE VIDEO CHE HA PORTATO ALLE SUE DIMISSIONI: ''MI VERGOGNO DELLE MIE CHIACCHIERE ROZZE. NON MI ERO LASCIATO CONVINCERE DA IDEE ILLEGALI. NON ERO ME STESSO. CHI MI HA MESSO IN TRAPPOLA DEVE AVERMI RIFILATO SOSTANZE ILLECITE, PER NON AVERE PIÙ IL CONTROLLO DEI SENSI E REAGIRE IN MODO ECCITATO ED ESAGERATO''. M'HANNO DROGATO SIGNOR GIUDICE…

Letizia Tortello per “la Stampa”

strache

«Salvini? Un mio grande alleato. Io e lui rivinceremo le elezioni, la crisi del Covid ci dà ragione». E ancora, il debito italiano è elevato, «ma io preferisco qualche miliardo di euro di debiti a milioni di disoccupati». Torna con il coltello tra i denti l' austriaco Heinz-Christian Strache, il nazionalista che un anno fa ad oggi perdeva la corona con un tonfo clamoroso. Attacca l' ex alleato, il cancelliere Sebastian Kurz, con cui era riuscito in un' impresa inedita: creare il primo governo popolare-nazionalista dell' Unione europea, con un vasto consenso.

kurz strache

E parla del video che l' ha fatto crollare come nella trama di un film, pubblicato dai quotidiani tedeschi, in cui l' ex vicecancelliere prometteva appalti pubblici a una donna che si spacciava per nipote di un oligarca russo. Venerdì ha presentato il suo nuovo partito liberale, «Team Hc Strache-Allianz für Österreich», vuole fare il sindaco della capitale, ma punta a ricostruire soprattutto la rete sovranista nella Ue.

STRACHE SALVINI LE PEN

Dodici mesi dopo lo scandalo torna sulla scena politica. Chi glielo fa fare?

«Il "caso Ibiza" non ha cambiato nulla della rettitudine del mio percorso politico. Il mio programma nazionalista è più che mai attuale, soprattutto ora che le Costituzioni e il principio dello Stato di diritto vengono messi a repentaglio in Europa».

video rubato heinz strache 3

Si è pentito?

«Certo, mi vergogno delle mie chiacchiere rozze. Se vedeste l' intero filmato, 4 minuti di tagli su 7 ore sono un contenuto insignificante. Non mi ero lasciato convincere da idee illegali. Non ero me stesso. Si deve supporre che chi mi ha messo in trappola non abbia lasciato nulla al caso e mi abbia rifilato sostanze illecite, per non avere più il controllo dei sensi e reagire in modo eccitato ed esagerato».

video rubato heinz strache

La «finca», la giovane oligarca, il denaro: non ha mai sospettato che fosse una trappola?

«Ho notato che c' era qualcosa che non andava, ho provato ad andarmene più volte, ma purtroppo sono rimasto».

Il suo ex alleato Kurz l' ha scaricata, come i suoi compagni.

È stato tradito?

STRACHE SALVINI

«Non sono mai stato un freddo politico di potere come lui. Ma senza di me, non sarebbe stato cancelliere. Abbiamo fissato noi i paletti della politica austriaca dal 2008, a cominciare dalla linea dura sui migranti, poi Kurz ha messo il timbro. Il mio ex partito è una nave senza vele. Io sono l' originale! Rappresento la politica del popolo sovrano, che ha a cuore la libertà. Vi sembrano libertà le App che controllano i cellulari, le vaccinazioni forzate che vogliono questi governi? Tutto ciò rimarrà dopo il coronavirus, è ai margini del modello democratico».

Covid-19 sembra aver fatto sbiadire il nazionalismo.

heinz christian strache con la moglie philippa 6

«Questa è la chimera dei giornalisti di sinistra. Lo Stato nazionale si è dimostrato indispensabile , e lo sarà di più con l' avvento della crisi economica. Quali sono le alternative?

L' Ue ha fallito, anche in Italia il sentimento anti-Unione è vicino al 50%, record storico. La destra non è indebolita ovunque, sta guadagnando popolarità nell' Est Europa, anche il governo britannico continua ad avere alti indici di gradimento. Durante la crisi, la gente si è stretta intorno al governo, ma questa solidarietà a un certo punto cala. Anche Churchill perse le elezioni dopo la guerra».

Qual è la sua idea di destra?

heinz christian strache con la finta ereditiera russa

«Sono per la sovranità dell' individuo e credo che si viva meglio in uno Stato culturalmente omogeneo, piuttosto che nella mania della diversità e delle fantasie multiculturali. Dalla Francia alla Svezia, ovunque ci sia un aumento delle migrazioni, la libertà e la prosperità sono in declino. Il problema dei moderni partiti di sinistra è che per loro la propria nazione arriva solo alla fine. Per loro, la povertà in Afghanistan è una preoccupazione maggiore di quella della patria. Il divario sociale continuerà ad ampliarsi, l' integrazione dei migranti continuerà a diminuire e i partiti tradizionali non potranno pensare ad altro che ad un' insignificante accozzaglia di lotta di classe e multiculturalismo».

heinz christian strache con la moglie philippa 2

Che rapporti ha con Salvini?

«Lo apprezzo come uomo e politico. Dà un importante contributo democratico all' Europa sociale della patria e alla sovranità dei popoli e dei cittadini europei. Siamo stati entrambi garanti dello stop all' immigrazione clandestina e di un' ulteriore islamizzazione dell' Europa. Questo non ha fatto piacere ai circoli potenti in Europa. Un complotto ha fatto cadere me. Anche Salvini è stato tolto dal governo con un cambio al volo ed è stato impedito un nuovo voto. La sua ora arriverà alle prossime elezioni, anche la mia».

Salvini è critico sulla doppia cittadinanza agli altoatesini, lo sa?

«L' Italia concede la doppia cittadinanza alle minoranze italiane nei Paesi vicini. Perché dovremmo continuare a negarla agli austriaci con la loro minoranza tedesca in Alto Adige?».

È giusto tenere chiuse le frontiere con l' Italia?

STRACHE KURZ

«Sì, finché il tasso di infezione in Italia non è sceso a livelli nostri, è una scelta responsabile».

L' Ue deve aiutare l' Italia?

«Ogni Stato deve organizzare l' economia per non andare in default. Ma preferisco qualche miliardo di euro di debiti a milioni di disoccupati, abbiamo una responsabilità con i nostri cittadini».

heinz christian strache HEINZ-CHRISTIAN STRACHE heinz christian strache 2 HEINZ CHRISTIAN STRACHE