27 mag 2019 19:30

A STRASBURGO NON CI SARANNO MUSSOLINI – SIA ALESSANDRA CHE CAIO GIULIO CESARE, CANDIDATO CON "FRATELLI D'ITALIA", NON SONO STATI ELETTI AL PARLAMENTO EUROPEO – LA “DUCIONA” È ARRIVATA TERZA NELLA CIRCOSCRIZIONE DELL’ITALIA CENTRALE: “CE L’HO MESSA TUTTA MA CON QUESTO RISULTATO A LIVELLO NAZIONALE NON POTEVA ANDARE DIVERSAMENTE. SIAMO DIVENTATI UN PARTITO DI CENTRO E NON DI DESTRA? MI FACCIO UNA RISATA E IN OGNI CASO…”