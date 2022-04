LA STRETTA SUI CONDIZIONATORI È SOLO L’INIZIO: A MAGGIO INIZIERÀ IL RAZIONAMENTO DELL’ENERGIA, CHE DURERÀ BEN OLTRE OTTOBRE, MESE IN CUI INIZIERANNO I PROBLEMI ALLE SCORTE SE SMETTIAMO DI COMPRARE IL GAS DA PUTIN - PRESTO CI SARANNO ALTRI PROVVEDIMENTI PER RIDURRE I CONSUMI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. E POI, SE LA SITUAZIONE NON MIGLIORERÀ, ANCHE I CITTADINI DOVRANNO FARE LA LORO PARTE…

DAGONOTA

mario draghi conferenza stampa algeri

Il decreto che prevede il limite ai 27 gradi negli uffici pubblici è solo l’inizio: da maggio il razionamento dell’energia sarà realtà. Il nostro paese ha scorte fino a ottobre, ma il governo non ha intenzione di rischiare e vuole allungare oltre l’autunno la stretta. Oltre alla decisione sui condizionatori, arriveranno altri provvedimenti per ridurre drasticamente i consumi delle amministrazioni pubbliche, per esempio sull’illuminazione. E poi, se la situazione non migliorerà, anche i cittadini potrebbero essere “invitati” a fare la loro parte

ARIA CONDIZIONATA VIETATA SOTTO I 27 GRADI SPINTA SULLE RINNOVABILI NEL DL BOLLETTE

MEME SU PACE E ARIA CONDIZIONATA

Da “la Stampa”

La Camera ha approvato con la fiducia (422 voti a favore, 54 contrari, un astenuto) il decreto destinato a ridurre lo choc sulle bollette dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il testo passa ora al Senato. Il provvedimento stanzia circa 8 miliardi di euro di cui 5,5 miliardi per far fronte al caro energia riducendo gli oneri fiscali, ma la misura che più peserà su tutti, fra qualche mese: è la stretta sull'aria condizionata.

MARIO DRAGHI

Dopo essersi abituati a mettere il termostato del riscaldamento sui 19 gradi, con l'arrivo del caldo non si potrà più abbassare l'aria condizionata sotto i 27 gradi. Il decreto prevede infatti che dal primo maggio 2022 al 31 marzo 2023, la media ponderata della temperatura degli edifici pubblici non dovrà superare i 19 gradi centigradi e non dovrà essere minore dei 27 gradi, sono però ammessi 2 gradi di tolleranza in rapporto a entrambe le temperature.

VLADIMIR PUTIN

Il decreto punta poi a favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili sia per arrivare a una maggiore indipendenza dagli idrocarburi sia per ridurre il fabbisogno energetico dall'estero. A questo scopo è stata semplificata la procedura per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici. I relativi lavori saranno considerati interventi di manutenzione ordinaria e non verranno subordinati a permessi, autorizzazioni «o atti amministrativi di assenso».

