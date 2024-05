Le urla di dolore, i piedi legati con una cinghia alle manette dietro la schiena. Matteo Falcinelli, studente italiano di 25 anni, è stato arrestato e incaprettato in cella per 13 minuti dalla polizia di Miami, in Florida. Le immagini pubblicate dal @qnazionale. pic.twitter.com/yt4NIx7aDH — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 4, 2024

1. LA MAMMA DI MATTEO FALCINELLI, ARRESTATO A MIAMI: «MIO FIGLIO HA PAURA DI TUTTO, SI SVEGLIA DI NOTTE URLANDO, GLI HANNO DISTRUTTO LA VITA»

Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano per il “Corriere della Sera”

Vlasta Studenicova, la mamma di Matteo Falcinelli, origini slovacche ma di cittadinanza italiana, risponde al telefono quando ha appena finito di parlare con il console italiano a Miami, Michele Mistò. Poi ha ricevuto la telefonata del ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

[…] Partiamo dall’inizio.

«La prima cosa che voglio sia chiara è che mio figlio è entrato in quel locale convinto che fosse un bar come gli altri e non un posto di spogliarelliste. Lo dico perché sa bene quanto mi costi mantenere gli studi suoi e di suo fratello Marco a Bologna e mai avrebbe speso dei soldi in quel modo. La presunta richiesta di riavere 500 euro non è vera. È un ragazzo responsabile, che fa volontariato e ha chiaro quale sia il suo obiettivo».

Laureato in Business administration, master in Hospitality real estate management.

«Lui vorrebbe restare negli Stati Uniti a lavorare, sta gettando le basi per farlo e per questo la vicenda non può chiudersi così».

Sul piano giudiziario di fatto è già stato prosciolto.

«Il giudice lo ha detto in udienza, mio figlio è libero e non ha più accuse. Ma senza un documento scritto, il cosiddetto permesso per viaggiare, abbiamo paura ad andare in aeroporto. Essere fermati di nuovo dopo quello che è successo...».

Suo figlio dice di essere sopravvissuto alle torture. Lei stessa ha evocato […] la Gestapo.

«Di quello si è trattato. Mio figlio è rimasto legato a terra per 13 minuti con le mani e le caviglie dietro la schiena quando anche pochi secondi in quella posizione potrebbero essere fatali. Ha rischiato di morire».

Nel video della camera di sicurezza si percepisce tutto il suo dolore, anche fisico.

«Aveva la schiena a pezzi quando è andato in ospedale, ancora oggi ha difficoltà a compiere movimenti banali di vita quotidiana con le mani, come svitare il tappo di una bottiglia per le conseguenze di quei polsi legati così stretti. E poi c’è il resto...».

Come sta oggi Matteo?

«Debilitato, impaurito, sconvolto. Gli hanno distrutto la vita e il ragazzo solare che è sempre stato oggi non c’è più».

Nei primi giorni dell’arresto è stato in un reparto psichiatrico, perché?

«Si sono resi conto di come lo avevano ridotto e temevano che si volesse uccidere, come poi stava per succedere».

Come passa le giornate ora che lei e il fratello Marco siete lì con lui al campus?

«Ha paura di uscire, ma ha ripreso a pensare all’università, vuole recuperare il tempo perso […] ma ci vuole tempo […]. È seguito dagli psicologi».

Il programma di «riabilitazione» dura tre mesi, tornerete in Italia?

«Potevamo farlo anche prima dell’udienza ma con l’obbligo di rientrare per il processo. Oggi non ci sono più vincoli formali ma, come dicevo, voglio avere tutte le garanzie».

Di cosa ha paura?

«Mio figlio si sveglia di notte urlando, sogna di essere arrestato di nuovo, sa che ha subito un trattamento arbitrario e teme di poterlo rivivere magari a un banale controllo all’aeroporto».

Ha detto anche che sospetta che sia stato drogato.

«Lì, nel locale, chissà. Magari sciogliendogli qualcosa nel bicchiere per levargli del denaro. Anche su questo voglio andare fino in fondo». […] «Sono pronta a dare battaglia, valutare ogni strada possibile. Tante cose non sono chiare nel comportamento degli agenti, sia davanti al locale che in caserma. E se anche la polizia di Miami ha avviato un’indagine interna, vuol dire che qualcosa da approfondire c’è anche secondo loro. Le accuse sono state già smentite e queste cose, me lo dice anche Matteo, non devono mai più succedere. A nessuno».

LEGATO E IMMOBILIZZATO, ARRESTO CHOC ITALIANO A MIAMI

Lorenzo Attianese per ANSA

Non bastano le manette: prima bloccato da un ginocchio, poi la forte stretta di una cinghia ad aggiungere inutile sofferenza nella cella. Stavolta negli obiettivi delle bodycam degli agenti statunitensi c'è un giovane italiano, Matteo Falcinelli, un 25enne di Spoleto vittima di un violento trattamento degli agenti.

Le immagini choc del suo arresto avvenuto lo scorso 25 febbraio a Miami, e rese note soltanto in queste ore dalla famiglia, scuotono fino a indurre alla "massima attenzione sul caso" da parte della Farnesina, che da quasi tre mesi segue la vicenda attraverso il consolato generale nella città della Florida, fin da quando Falcinelli fu bloccato dalla polizia per violenza (poi derubricata a 'resistenza'), oltraggio e violazione di domicilio quella notte in cui il ragazzo stava tentando di rientrare in uno strip club dove era stato, per riavere i suoi telefoni smarriti all'interno del locale.

Lo stesso ministro e vice premier Antonio Tajani, che ha contattato la madre del 25enne per portare la sua solidarietà, si è detto "profondamente colpito dalla violenza e dal tipo di trattamento che è stato applicato al nostro giovane connazionale: quel sistema in Italia evoca qualcosa che neppure voglio nominare".

Azioni ritenute "inaccettabili" anche dal console e di cui Falcinelli porta ancora i segni di profonde ferite psicologiche, secondo quanto spiega la madre: 'la sua voglia di vivere si è trasformata in un incubo di vivere'. Qualsiasi siano gli scenari, si apre adesso sulla vicenda una partita delicata tra i legali dello studente spoletino e le autorità della Florida, proprio in un momento in cui gli Usa, dopo un difficile accordo si apprestano a trasferire in Italia Chico Forti, condannato nel 2000 all'ergastolo da un tribunale dello stesso Stato americano per l'omicidio premeditato di un imprenditore australiano.

"La struttura amministrativa americana dovrebbe riconoscere che c'è stato un comportamento totalmente fuori dalle regole, totalmente ingiustificato e sproporzionato rispetto a quella che era la necessità di intervento. Penso che il fine principale delle sollecitazioni di chiarimento da parte dell'Italia sia proprio questo: far capire che tutto deve essere riportato nei giusti termini", spiega il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Maresca, riferendosi alle sue sollecitazioni alla Procura di Roma, "che può intervenire nei fatti che riguardano i cittadini italiani all'estero".

Non si può escluder quindi che la Procura potrebbe aprire un fascicolo, per richiedere ai colleghi statunitensi informazioni sull'accaduto e per sollecitare gli stessi a procedere in modo diretto nei confronti dei poliziotti. La polizia di Miami ha avviato un'indagine interna in merito alla vicenda di Falcinelli e l'ambasciata Usa a Roma spiega: "Abbiamo visto i report, rimandiamo alle autorità italiane".

Ma la madre di Matteo lancia nuove accuse: "Nel report che la polizia ha rilasciato, scritto sotto giuramento degli agenti, non c'è una sola parola che corrisponda a quanto si vede nelle riprese. C'è scritto tutt'altro", sostiene Vlasta Studenivova. Il giovane sta svolgendo al momento un trattamento alternativo al carcere, il parallelo della messa in prova in Italia e al termine di questo periodo - spiega il suo avvocato - "dal punto di vista giudiziario per lui questa vicenda si chiude".

Dal segretario di Più Europa Riccardo Magi al responsabile Esteri di Italia viva, Ivan Scalfarotto, arrivano richiesta di interrogazioni parlamentari al ministro Tajani mentre Ilaria Cucchi ne annuncia una anche per il Guardasigilli Carlo Nordio. Il caso ha scatenato anche l'indignazione dell'associazione dei 'Giuristi democratici, che parlano di "brutale tortura" senza mezzi termini e secondo cui "esistono delle regole internazionali sui diritti umani che non possono essere violate né in Italia, né in Europa e nemmeno negli Stati Uniti: vige il principio universale del divieto di trattamenti inumani e degradanti e non ci sono dubbi che l'incaprettamento al quale è stato sottoposto negli Usa lo studente italiano Matteo Falcinelli sia stata una delle pratiche più crudeli e antiche di tortura".

E Amnesty International aggiunge: "Immobilizzare per lungo tempo, mediante una tecnica che causa intenso dolore, una persona che evidentemente in quel momento non può costituire alcuna minaccia, è un trattamento illegale, che non trova alcuna giustificazione di sicurezza".

