STURM UND TRUMP! – DOPO MESI DI GUERRA COMMERCIALE ARRIVA UN PRIMO ACCORDO TRA USA E CINA: PECHINO SI IMPEGNA A COMPRARE MERCI AMERICANE PER 197 MILIARDI IN DUE ANNI E IN CAMBIO WASHINGTON ALLENTERÀ (MA POCO) LA STRETTA SUL MADE IN CHINA – TRUMP FESTEGGIA E PURE WALL STREET, XI JINPING HA MANDATO IL SUO VICE PER NON METTERCI LA FACCIA. E CI SONO MOLTI DUBBI CHE LA CINA RISPETTERÀ GLI IMPEGNI… – VIDEO

Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera”

I cinesi si impegnano ad acquistare merci americane per un controvalore di 197 miliardi di dollari nei prossimi due anni. In cambio gli Usa allentano la stretta sulle importazioni cinesi, rinunciando a far scattare da domenica 19 gennaio i dazi sull' ultima tranche di beni rimasti liberi, dai giocattoli agli articoli elettronici, per un ammontare di 156 miliardi di dollari.

L' amministrazione di Washington, inoltre, riduce dal 15 al 7,5% le tariffe applicate dal 1 settembre 2019 su altri 120 miliardi di dollari. Resterà in vigore, invece, il prelievo aggiuntivo del 25% su un monte di 250 miliardi di dollari che, come precisa il Segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, gli Stati Uniti useranno come strumento di pressione per la seconda fase della trattativa.

Questa è la sostanza del protocollo «Fase uno» firmato ieri, 15 gennaio, alla Casa Bianca da Donald Trump e dal vicepremier Liu He. Il testo ufficiale resta, almeno per ora, segreto, pare su richiesta del governo cinese. Si ragiona, dunque, sul sommario diffuso dal governo Usa.

Già di prima mattina Trump ha cominciato a esaltare «l' intesa fenomenale», con l' attenzione rivolta soprattutto ai farmer , i suoi elettori del Midwest: «Comprate nuovi trattori, è in arrivo una grande stagione per il business». Durante la cerimonia ufficiale, nella East Room, il presidente americano ha intrattenuto una piccola folla di ministri, consiglieri, manager, ringraziandoli uno a uno, davanti agli impassibili ospiti cinesi. «Insieme stiamo raddrizzando gli errori del passato. A differenza dei miei predecessori, io mantengo le promesse», ha detto Trump.

Liu He ha letto un messaggio firmato dal presidente Xi Jinping: «È un accordo buono per la Cina, gli Stati Uniti e il mondo intero». L' obiettivo di Trump era di almeno dimezzare il deficit della bilancia commerciale con il Dragone, che da anni si attestava sui 300 miliardi di dollari. Sulla carta, dunque, l' operazione è riuscita. Wall Street ha reagito con un rialzo dello 0,5%. Tuttavia gli analisti dei centri studi di Washington sono scettici. La lista degli impegni assunti dai cinesi per i prossimi 24 mesi è decisamente impegnativa.

Figurano i 32 miliardi di dollari in soia e carne di maiale e altri beni, che dovrebbero portare a un totale di 40 miliardi di dollari il valore degli ordinativi all' anno. La quota più grande, però, è quella per «i prodotti della manifattura», 80 miliardi; segue l' acquisto di «energia», sostanzialmente shale gas, per 50 miliardi e infine, l' apertura ai servizi finanziari per 35 miliardi. Ora il punto è capire se, nel concreto, l' economia cinese sarà in grado di raddoppiare in due anni l' import dall' America; di aumentare del 30% all' anno, per esempio, le forniture di soia o di fare il pieno di gas americano, il cui prezzo è superiore alla media di mercato.

La seconda parte del protocollo sembra più generica. Viene prevista una maggiore tutela per i diritti intellettuali e il patrimonio tecnologico delle multinazionali americane che investono in Cina. E c' è anche l' assicurazione che il cambio dello yuan non sarà utilizzato per spiazzare la concorrenza e favorire l' export.

Ma, al netto dei dubbi e delle zone d' ombra, la speranza è che questa giornata segni una svolta nelle relazioni complessive tra Stati Uniti e Cina. I settori dell' amministrazione più ostili al grande rivale asiatico, cioè il Dipartimento di Stato, il Pentagono, i servizi segreti, non sono stati coinvolti. Trump annuncia che «presto» andrà a Pechino per avviare la «Fase due», quella più complessa, perché chiama in causa la struttura del modello cinese, a cominciare dal sostegno pubblico ai grandi gruppi.

