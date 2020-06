STURM UND TRUMP – “L’OMICIDIO DI GEORGE FLOYD? LE STRETTE AL COLLO NON MI PIACCIONO MA ALLE VOLTE SONO NECESSARIE” – IL PRESIDENTE USA DIFENDE LA POLIZIA E PARLA DELLA PRATICA CHE HA PROVOCATO LA MORTE DELL’AFROAMERICANO A MINNEAPOLIS – “IN GENERALE ANDREBBE VIETATA MA…”

Da leggo.it

«Non mi piacciono le strette al collo», ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox rilanciata da altri media, parlando della pratica che ha provocato la morte dell'afroamericano George Floyd durante il suo arresto, in una vicenda che ha scatenato proteste antirazziste negli Stati Uniti e in altri paesi.

Il presidente americano ha detto che in "parlando in generale, bisognerebbe mettere bene" alle strette al collo. Ma è anche apparso terribile che a volte è inevitabile agire in questo modo.

«Qualche volta, quando ti batti con qualcuno, è dura. E c'è qualcuno che stringe al collo, e che fai? Ed è veramente una persona brutta, e tu lo sai, perché ne compresi. Voglio dire, c'è gente veramente cattiva », ha anche detto Trump, in quella che appare una giustificazione. «Stringi al collo qualcuno e che fai? - ha continuato - dici, ripartiamo, non ti posso stringere il collo? è una situazione molto difficile ».

