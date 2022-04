7 apr 2022 20:05

STURM UND TRUMP! - IL PROCURATORE GENERALE DI NEW YORK, LETITIA JAMES, HA CHIESTO L’INCRIMINAZIONE CIVILE PER L’EX PRESIDENTE AMERICANO. IL MOTIVO È CHE “THE DONALD” NON AVREBBE RISPETTATO L’ORDINE DEL TRIBUNALE DI CONSEGNARE ALCUNI DOCUMENTI ESSENZIALI PER L’INDAGINE SUI PRESUNTI REATI FISCALI DELLA SUA SOCIETÀ