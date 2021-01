24 gen 2021 16:39

IL SUICIDIO DEL GRILLINO GRULLO - DI MAIO: “IL VOTO SU BONAFEDE È UN VOTO SUL GOVERNO. SE NON CI SONO I VOTI ADESSO NON CI SONO NEANCHE PER IL CONTE TER. SE SI TROVA LA MAGGIORANZA BENE, ALTRIMENTI SONO IL PRIMO A DIRE CHE SI SCIVOLA VERSO IL VOTO” – MARCO PALEARI TWEET: “TRA RIDUZIONE PARLAMENTARI E ATTUALE CONSENSO (15%) CON LE ELEZIONI IL #M5S AVREBBE 60 DEPUTATI E 30 SENATORI. RIMARREBBERO FUORI, DEGLI ATTUALI, 167 DEPUTATI E 82 SENATORI. QUESTI VOTEREBBERO LA FIDUCIA ANCHE A SATANA PUR DI NON VOTARE, ALTRO CHE #AVANTICONCONTE’’