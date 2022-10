SULL’ORLO DELL’ABISSO NUCLEARE – IL PARLAMENTO EUROPEO HA PAURA E CHIEDE ALL’UE DI PREPARARE UNA RISPOSTA IN CASO DI ATTACCO ATOMICO RUSSO. LA RELAZIONE SULL’ESCALATION IN UCRAINA È STATA APPROVATA CON 504 VOTI A FAVORE E 25 CONTRARI. SI CHIEDE DI AUMENTARE L’ASSISTENZA MILITARE ALL’UCRAINA, LA CONDANNA DEI REFERENDUM FARSA E L’ISTITUZIONE…

(ANSA) - L'Eurocamera chiede all'Ue di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo. Questo il contenuto della relazione sull'escalation russa in Ucraina approvata dal Parlamento europeo con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astensioni in cui si chiede inoltre un forte aumento dell'assistenza militare all'Ucraina, la condanna dei referendum farsa e delle minacce nucleari di Putin e l'istituzione di un tribunale internazionale ad hoc per i crimini contro l'Ucraina.