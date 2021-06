SUMMIT ON A SOLITARY BEACH - BORIS JOHNSON RICOPRE DI ELOGI BIDEN AL G7 IN CORNOVAGLIA PERCHÉ NON PUÒ PERMETTERSI ALTRI SCIVOLONI: IL VERTICE È LA SUA OCCASIONE PER FAR VEDERE CHE “GLOBAL BRITAIN” NON È SOLO UNO SLOGAN, E CHE LA GRAN BRETAGNA PUÒ DIVENTARE UN INTERLOCUTORE AFFIDABILE DOPO LA BREXIT - MA “SLEEPY JOE” HA MOLTI DUBBI - IL SIPARIETTO SULLE MOGLI: “ABBIAMO QUALCOSA IN COMUNE. ENTRAMBI CI SIAMO SPOSATI AL DI SOPRA DEL NOSTRO LIVELLO…”

Luigi Ippolito per Il “Corriere della Sera”

boris johnson joe biden 1

«Gli ho detto che abbiamo qualcosa in comune - ha scherzato Joe -: entrambi ci siamo sposati al di sopra del nostro livello». «Non starò a dissentire su questo - ha replicato Boris -: non sarò in disaccordo col presidente qui o su qualsiasi altra cosa».

boris johnson joe biden al g7 in cornovaglia

Hanno fatto di tutto per appianare le differenze, Johnson e Biden, al loro primo incontro faccia a faccia in Cornovaglia, alla vigilia del G7: hanno parlato di «completa armonia» e il premier britannico ha salutato la «ventata di aria fresca» in arrivo dalla Casa Bianca. Ma era uno show di unità dovuto: perché la vigilia del summit che si apre oggi ha rischiato di essere offuscata dalla intrattabile questione nordirlandese.

boris johnson joe biden

Biden si è fatto precedere da un duro avvertimento: l'ambasciata americana a Londra ha compiuto un passo formale presso Downing Street, ammonendo a non «infiammare» le tensioni in Irlanda del Nord e ad accettare anche «compromessi impopolari». Un tipo di monito di solito riservato agli avversari, non agli alleati.

Londra e Bruxelles sono ormai ai ferri corti. La Gran Bretagna non vuole introdurre controlli sulle merci in arrivo in Irlanda del Nord dalla madrepatria, in nome dell'unità del Regno Unito; la Ue chiede di rispettare gli accordi presi sulla Brexit, che vedono l'Irlanda del Nord lasciata nel mercato unico europeo e dunque soggetta a un regime doganale diverso rispetto al resto della Gran Bretagna.

carrie johnson jill biden

Un nodo che ha riacceso le tensioni nella tormentata provincia e che rischia di mettere in pericolo gli accordi di pace del 1998. In questo clima è atterrato Biden, che va fiero delle sue radici irlandesi e ha molto a cuore i destini dell'isola.

Forse gli americani faranno pressione anche sugli europei, che hanno adottato un approccio legalistico e massimalista: ma intanto è Johnson a sentire il fiato sul collo. Per lui il rischio da evitare era veder naufragare la speranza di cementare la «relazione speciale» con gli Stati Uniti, che ieri ha preso corpo con la firma di una nuova «Carta atlantica».

boris johnson e joe biden con le mogli al g7 in cornovaglia

Ed ecco allora Boris sperticarsi in encomi: «I colloqui sono stati grandi. Sono andati avanti a lungo. È meraviglioso ascoltare Joe Biden. È fantastico». E sull'Irlanda del Nord ha negato di aver subito pressioni: «C'è un totale terreno comune». Perché Johnson non può permettersi passi falsi: il G7 è la sua occasione per dare concretezza allo slogan della «Global Britain», l'ambizione di fare della Gran Bretagna un player mondiale dopo essere usciti dall'orbita dell'Unione europea.

joe biden fa il piacione con carrie johnson

Dunque il summit deve essere un successo: anche per far dimenticare il quasi-collasso del 2018, passato alla storia per le sfuriate e le intemperanze di Donald Trump. Le diplomazie hanno lavorato sodo per appianare tutti gli spigoli e il comunicato finale è già quasi pronto: l'obiettivo strategico, spiegano da Downing Street, è riconquistare un'agenda comune fra le grandi democrazie, ritrovare la fiducia tra Paesi che riflettono i valori di una società aperta.

jill biden al g7 in cornovaglia con la scritta love sulla giacca

In questa cornice si inserisce anche il faccia a faccia che Biden avrà con Mario Draghi sabato mattina. Al summit si discuterà di come costruire la ripresa delle società e delle economie piegate dalla pandemia, di come distribuire i vaccini nel mondo, di come realizzare la transizione ecologica.

joe biden e boris johnson con le consorti

Fonti europee ammettono che ci potrebbero essere delle differenze di accenti sulle questioni di politica internazionale, dalla Russia alla Cina, ma parlano comunque di «atmosfera positiva» con gli americani. Per sollevare gli animi, stasera Johnson schiera il meglio del soft power britannico, ossia la famiglia reale al completo: al ricevimento ci saranno la regina Elisabetta, Carlo, Camilla, William e Kate.

manifestanti di extinction rebellion al g7 in cornovaglia

joe biden e boris johnson con le consorti 3 boris johnson joe biden g7 in cornovaglia jill biden e carrie symonds carrie symonds e jill biden con wilfred johnson boris johnson joe biden joe biden e boris johnson con le consorti 2 joe biden e boris johnson con le consorti