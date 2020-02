SUPER BOWL, SUPER PARACULI - VIDEO: COSA USANO DUE VECCHI MILIARDARI MASCHI E BIANCHI PER I LORO SPOT ELETTORALI DURANTE L'EVENTO PIÙ VISTO D'AMERICA? DUE POVERE GIOVANI DONNE NERE. TRUMP SCEGLIE UNA SIGNORA SCARCERATA DOPO AVER RICEVUTO UNA PENA SPROPOSITATA PER LIEVI REATI DI DROGA (GROSSO PROBLEMA NELLA COMUNITÀ AFRO), MIKE LA MADRE DI UN RAGAZZINO UCCISO CON ARMA DA FUOCO (IDEM). PRATICAMENTE FINISCE PARI…

TRUMP IRROMPE IN PRIMARIE DEM,INSULTI CON BLOOMBERG

(ANSA) - Donald Trump irrompe a gamba tesa nelle primarie democratiche alla vigilia del voto in Iowa. Ma nel mirino c'è soprattutto un candidato che in Iowa non corre: Michael Bloomberg, l'ex sindaco di New York che scenderà in campo solo nel Super Tuesday, con il quale è già iniziato da tempo un duello a distanza e con il quale adesso volano insulti. Ai microfoni di Fox nella tradizionale intervista che precede l'evento sportivo dell'anno, il Superbowl fra i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs, Trump sceglie toni sarcastici per attaccare Bloomberg pur ammettendo che gli piacerebbe molto sfidarlo.

LO SPOT DEL SUPER BOWL DI BLOOMBERG

"E' basso e in questo non c'è nulla di male. Ma perché vuole un podio per i dibattiti democratici per sembrare più alto?", ironizza il tycoon. Non sta a guardare Bloomberg che, seccamente, replica: "è un bugiardo patologico che dice bugie su tutto, dal colore finto dei suoi capelli allo spray abbronzante". Lo scontro fra i due miliardari newyorkesi è destinato a continuare anche durante il Superbowl, dove i due si sfidano a colpi di spot elettorali milionari davanti a una audience di milioni di spettatori.

LO SPOT DEL SUPER BOWL DI TRUMP

Un duello quello fra Trump e Bloomberg che mette in ombra le primarie dell'Iowa e la sfida fra i due favoriti, Bernie Sanders e Joe Biden che, comunque, il tycoon non rinuncia ad attaccare Sanders è definito un "comunista" anche se Trump constata come i democratici ancora una volta stiano tramando contro di lui come fecero nel 2016 per favorire Hillary Clinton. Il tycoon quindi precisa come la sua sia la vera rivoluzione per l'America, una "rivoluzione positiva" che si oppone a quella cavalcata da Sanders e dalla rivale Elizabeth Warren. Critiche il tycoon non le risparmia neanche a Joe Biden, soprannominato 'Sleepy Joe', l'addormentato Joe.

"Cosa gli è successo?" si chiede ironico Trump riferendosi alle gaffe e alle ultime perfomance dell'ex vice presidente ai dibattiti democratici. All'irruzione di Trump nelle primarie dell'Iowa si accompagnano le minacce della senatrice repubblicana Joni Earnst. Nel caso in cui Biden dovesse vincere le elezioni - avverte - i repubblicani sono pronti ad avviare immediatamente una procedura di impeachment nei suoi confronti.

