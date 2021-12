SUPERBONUS? MALUS! - LA STOCCATA DI DRAGHI A CONTE E AI GRILLINI SULL’INCENTIVO PER L’EDILIZIA: “È UNA MISURA CHE HA DATO MOLTO BENEFICIO, MA HA CREATO DISTORSIONI E PER QUESTO IL GOVERNO” ERA “RILUTTANTE AD UNA SUA ESTENSIONE". “C’È STATO UN AUMENTO STRAORDINARIO DEI PREZZI DELLE COMPONENTI. IL RISULTATO È CHE OGGI UN'UNITÀ DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO COSTA MOLTO PIÙ DI PRIMA. L'ALTRO ASPETTO È CHE HA INCENTIVATO MOLTISSIME FRODI. STAMANE L’AGENZIA DELLE ENTRATE…"

SUPERBONUS:DRAGHI,RILUTTANZA AD ESTENDERLO PER COSTI E FRODI

(ANSA) - "Il superbonus è una misura che ha dato molto beneficio, ma ha creato distorsioni e per questo il governo" era "riluttante ad una sua estensione".Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa spiegando che poi "il Parlamento ha usato i fondi per l'azione parlamentare che potevano andare anche in altre direzioni, per estenderlo.

Ma perchè il governo non voleva? Per le distorsioni, con l'aumento straordinario dei prezzi delle componenti per fare le ristrutturazioni.Il risultato - ha spiegato - è che oggi un'unità di efficientamento energetico costa molto più di prima. L'altro aspetto è che ha incentivato moltissime frodi".

SUPERBONUS: DRAGHI, STAMANE SEGNALATO 4 MLD DI FRODE

(ANSA) - "Stamane l'Agenzia delle Entrate mi ha segnalato che ha bloccato 4 mld di crediti dati come cedibili" per il superbonus. Lo ha rivelato il premier Mario Draghi in conferenza stampa tornando a ribadire i moticvi della "riluttanza" del Governo sulla sua estensione.

