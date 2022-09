SUPERBONUS, SUPERSCAZZO – IL M5S RESTA SULLE BARRICATE IN DIFESA DELLA MISURA TANTO ODIATA DA DRAGHI, CHE CONTE CONSIDERA UNA “BANDIERA” DEL MOVIMENTO – IL GOVERNO HA DETTO NO ALLO SBLOCCO DELLA CESSIONE DEI CREDITI E VUOLE RITIRARE GLI EMENDAMENTI DI MODIFICA AL DECRETO AIUTI DA 17 MILIARDI. I GRILLINI SI SONO OPPOSTI – È FINITA CHE IL VOTO AL SENATO È SLITTATO ALLA PROSSIMA SETTIMANA…

Estratto dall'articolo di Andrea Bassi per “Il Messaggero”

SUPERBONUS 110

Mentre fuori impazza la campagna elettorale, nelle felpate aule del Senato è andato in scena l’ultimo scontro tra il governo Draghi e il Movimento Cinque Stelle. Uno scontro frontale, con accuse reciproche. Pesanti. Gli uomini del governo hanno puntato l’indice contro i grillini rei di mettere a rischio gli oltre 17 miliardi di aiuti alle famiglie e imprese contenuti nel decreto approvato ad agosto. I grillini hanno risposto accusando a loro volta Palazzo Chigi e il Tesoro di voler far fallire 50 mila imprese.

È la sintesi di una caotica giornata in cui un governo in «ordinaria amministrazione», senza la possibilità quindi di bloccare gli emendamenti con il voto di fiducia, ha provato ad evitare modifiche al provvedimento approvato il mese scorso e nel quale sono contenute misure come la riduzione degli oneri di sistema sulle bollette.

report intervista giuseppe conte sul superbonus

Un tentativo che, però, si è infranto sul muro eretto dai Cinquestelle a difesa degli emendamenti sul Superbonus. Per i grillini non solo è una misura “bandiera”. Dalla loro hanno il forte sostegno delle imprese del settore, delle banche, dei proprietari di casa, rimasti con il cerino in mano dopo il blocco delle cessioni dei crediti deciso dal governo.

giuseppe conte mario draghi

Draghi, dall’altro lato, quello che pensa del Superbonus lo ha detto nel discorso in Parlamento delle dimissioni: «Una misura che non ci piace». Per tutta la mattina di ieri si è provato a cercare un compromesso attraverso il gioco delle «riformulazioni». Il Tesoro aveva proposto un testo che nella forma sbloccava i crediti, ma che nella sostanza li avrebbe lasciati bloccati. L’attuazione della misura sarebbe stata lasciata a un decreto interministeriale da approvare con il consenso di ben quattro ministeri. A babbo morto insomma. [...]

Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, ha convocato la conferenza dei capigruppo ed è stato deciso di rinviare la discussione del decreto a martedì. Si andrà in aula anche se la Commissione non avrà finito i lavori, e si discuteranno tutti e 450 gli emendamenti. Una mossa che, in realtà, favorisce il governo e mette alle corde i Cinquestelle.

IL PASSAGGIO

SUPERBONUS RECORD DI TRUFFE

Più passa il tempo e più è difficile portare a casa il decreto senza il ritiro delle proposte di modifica. La reazione dei grillini non si è fatta attendere. «Per noi», ha detto la capogruppo dei Cinquestelle Mariolina Castellone, «non è accettabile ritirare emendamenti prioritari per evitare il fallimento di 50mila imprese e per aiutare i cittadini che hanno creduto allo Stato utilizzando lo strumento del Superbonus e adesso non riescono ad averne beneficio, è una questione che va risolta adesso». [...]

SUPERBONUS 110 SUPERBONUS FRODI

SUPERBONUS 110 superbonus ristrutturazioni 1 superbonus ristrutturazioni 6