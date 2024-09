11 set 2024 11:06

SUPERMARIO, AIUTACI TU! - QUELLA FACCIA TOSTA DELLA MELONI, L'UNICA CHE NON SOSTENEVA IL GOVERNO DRAGHI, CHIAMA "MARIOPIO" PER CHIEDERE UN AIUTO PER FITTO NELLA PARTITA SULLA VICEPRESIDENZA ESECUTIVA DELLA PROSSIMA COMMISSIONE EUROPEA - SOCIALISTI, LIBERALI E VERDI SI SONO OPPOSTI ALLA NOMINA DEL MINISTRO MELONIANO: "PORTARE L'ECR NEL CUORE DELLA COMMISSIONE FAREBBE PERDERE IL SOSTEGNO DEI PROGRESSISTI" - IL DAGOREPORT: IN EUROPA NON SI CAPACITANO PERCHÉ L’ITALIA DELLA MELONI, CHE HA VOTATO SIA IN CONSIGLIO CHE IN PARLAMENTO CONTRO LA RICONFERMA DI VON DER LEYEN, OTTENGA UN VICE PRESIDENTE ESECUTIVO...