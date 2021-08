COME MAI NESSUN PARTITO HA CHIESTO DI ANTICIPARE L’AUDIZIONE DI LUIGI DI MAIO, PREVISTA PER IL 24 AGOSTO IN COMMISSIONE ESTERI, PER RIFERIRE SULLA CRISI IN AFGHANISTAN? SEMPLICE: HANNO PAURA DI FARE UNA FIGURA DI MERDA, LASCIANDO I BANCHI VUOTI, DAL MOMENTO CHE I PARLAMENTARI DOVREBBERO TORNARE PRIMA DALLE FERIE (COME È STATO “COSTRETTO” A FARE DI MAIO) - INTANTO QUESTA MATTINA IL COPASIR SI È RIUNITO PER AUDIRE IL DIRETTORE DEL DIS BELLONI, POI TOCCHERÀ A LUIGINO E AL CAPO DELL’AISE CARAVELLI