CONTE OUT! - LA RICHIESTA DEL CURATORE SPECIALE SILVIO DEMURTAS DI OTTENERE I DATI DEGLI ISCRITTI E DI INDIRE LE VOTAZIONI PER IL COMITATO DIRETTIVO È UNO SPADONE DI DAMOCLE SULLA TESTA DELL’EX PREMIER. "GIUSEPPI" NON PUÒ CORRERE PER LA LEADERSHIP, PERCHÉ NON È ISCRITTO – NON SOLO: MENTRE IL MOVIMENTO RISCHIA L’IMPLOSIONE, UNA TRENTINA DI EX SI STANNO ORGANIZZANDO…