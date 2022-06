TA-ROCCO CASALINO SCRIVE A DAGOSPIA: “LE RICOSTRUZIONI FATTE, IN UN ARTICOLO IN CUI SI PARLA DI “CASALINO SHOW”, SONO PRIVE DI FONDAMENTO. È INACCETTABILE CHE IO VENGA PUNTUALMENTE TIRATO IN BALLO PER COSE IN CUI NON C’ENTRO NULLA. FIRMATO DOTT. ING. ROCCO CASALINO”

CASALINO CONTE

Riceviamo e pubblichiamo:

Le ricostruzioni fatte dal sito Dagospia, in un articolo in cui si parla di “Casalino show”, sono prive di fondamento. È inaccettabile che io venga puntualmente tirato in ballo per cose in cui non c’entro nulla”

Lo afferma Rocco Casalino

Dott. Ing. Rocco Casalino

giuseppe conte e rocco casalino

BENVENUTI ALL’ENNESIMO CASALINO FUFFA SHOW! - MA QUALE SCISSIONE: DI MAIO NON ESCE E CONTE NON PUÒ CACCIARLO DAL M5S PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE NON E STATO ANCORA ISTITUZIONALIZZATO IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI. CONTE, PER ESISTERE COME LEADER, PUÒ CONTINUARE AD ATTACCARLO CON LE SUE SUPERCAZZOLE. E MARTEDÌ, VEDRETE, IN PARLAMENTO SI RIMANGERÀ LA RISOLUZIONE POLITICA, CHE PORTA ALL’USCITA DAL GOVERNO, IN UNA SEMPLICE MOZIONE DI COMUNICAZIONE CRITICA SULL’INVIO DI ARMI A KIEV. ALTRIMENTI, CONTE SA BENISSIMO CHE VERREBBE “CANCELLATO” DA MATTARELLA E USA…

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/benvenuti-all-rsquo-ennesimo-casalino-fuffa-show-ma-quale-scissione-314412.htm

CONTE CASALINO