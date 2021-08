5 ago 2021 20:16

TA-ROCCO NE HA COMBINATA UN’ALTRA – ENNESIMA GAFFE DI CASALINO, CHE NON SI TRATTIENE E POSTA SU INSTAGRAM LA SCHEDA DEL VOTO PER LA LEADERSHIP DI GIUSEPPE CONTE CON LA CROCETTA BARRATA SUL SÌ E UNA DIDASCALIA SUPER-SENTIMENTALE: “UNA VERA EMOZIONE PER ME” – MENO MALE CHE È UN VOTO FARLOCCO SU UNA PIATTAFORMA WEB E NON UN’ELEZIONE VERA…