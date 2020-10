TA-ROCCO, OGNI TANTO SCANSATI - GLI ITALIANI SI SONO DOVUTI SCIROPPARE UNA CONFERENZA STAMPA DI CONTE SUL DPCM CHE NON HA ANNUNCIATO NULLA MA HA MOSTRATO CASALINO - AL TERMINE DEL DISCORSO DI CONTE, L'INQUADRATURA SI È APERTA (CON UNA SCELTA PRECISA E IRRITUALE) CON L’OBIETTIVO DI INQUADRARE L’AITANTE TA-ROCCO - PARENZO: “UNA DIRETTA TV A RETI UNIFICATE PER QUESTA ROBA? UN DELIRIO”

CASALINO: “È UNA PRASSI CONSOLIDATA PER TUTTI I LEADER DEI PAESI EUROPEI O DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI FARSI ACCOMPAGNARE DAL PROPRIO PORTAVOCE IN OCCASIONE DI DICHIARAZIONI ALLA STAMPA”

1- ROCCO CASALINO, IL "BALLETTO" PER FARSI INQUADRARE MENTRE GIUSEPPE CONTE PARLAVA: CHE IMBARAZZO (PER L'ITALIA)

Qualcosa che non avremmo voluto vedere. Qualcosa di imbarazzante. Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, domenica 19 ottobre, quando in tarda serata Giuseppe Conte si è palesato per presentare il suo ultimo dpcm. Con lui, come sempre, Rocco Casalino, al quale era stato deputato il compito di chiamare i giornalisti per gli interventi dopo il punto stampa. E fin qui, tutto bene.

Il punto, però, è che in molti hanno notato come l'inquadratura si sia aperta al termine del discorso del premier. Una scelta precisa, specifica, irrituale: obiettivo, inquadrare il portavoce del presidente del Consiglio, che si trovava a lato rispetto a Conte. Insomma, per inserire Casalino nell'inquadratura, la regia ha decentrato le immagini, le ha sbilanciate, contravvenendo ai principi estetici della televisione. Una circostanza fortuita? Chissà. Di certo non lo era per i social, che si sono scatenati contro "il posizionamento cinematografico" dell'onnipresente Casalino.

2 - DPCM, DAVID PARENZO CONTRO GIUSEPPE CONTE: "DIRETTA TV A RETI UNIFICATE PER QUESTA ROBA? UN DELIRIO"

Se anche David Parenzo si scaglia contro Giuseppe Conte, per il premier si mette male. Si parla dell'ultimo dpcm, il pacchetto di provvedimenti contro il coronavirus annunciato con il solito show a tarda sera e a reti unificate. Una serie di regole che a detta di molti sono troppo soft. Gli enti locali sono già in rivolta e accusano premier e governo di fare lo "scaricabarile", di non decidere e delegare a loro tutte le decisioni scomode.

E su questi temi, Parenzo, insiste su Twitter: "Una diretta tv a reti unificate per illustrare un dpcm che dà ai sindaci la possibilità di vietare gli assembramenti e per spiegare che le palestre hanno una settimana per mettersi a norma? Mi pare davvero un po' pochino! Delirio", conclude tranchant aggiungendo l'hashtag #fatepresto. Insomma, se anche Parenzo si "ribella" a Conte, come detto, per il premier si mette malissimo.

