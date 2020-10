19 ott 2020 19:05

CASALINO SCRIVE A DAGOSPIA: “È UNA PRASSI CONSOLIDATA PER TUTTI I LEADER DEI PAESI EUROPEI O DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI FARSI ACCOMPAGNARE DAL PROPRIO PORTAVOCE IN OCCASIONE DI DICHIARAZIONI ALLA STAMPA. SI TRATTA DI UNA CONSUETUDINE CHE SI VERIFICA DA ANNI, SENZA INUTILI STRASCICHI POLEMICI, ANCHE IN AMBITO INTERNAZIONALE…”