A TAIWAN HANNO TROVATO IL MODO PER NON FAR ATTERRARE NANCY PELOSI E DISINNESCARE UNA POSSIBILE GUERRA: UN ALLARME BOMBA ALL’AEROPORTO – LA PRESUNTA MINACCIA NON È ALLO SCALO DOVE ATTERRERÀ LA SPEAKER DELLA CAMERA USA (IL SONGSHAN), MA A QUELLO INTERNAZIONALE DI TAOYUAN – I CINESI INTANTO PUBBLICANO UN VIDEO CAFONISSIMO SU “WECHAT” DOVE MOSTRANO IL PROPRIO ARSENALE – LA RUSSIA: “GLI USA PORTANO DESTABILIZZAZIONE NEL MONDO” – IL SITO PER SEGUIRE IL VIAGGIO DAL SATELLITE (SOLO PER VERI FETICISTI)