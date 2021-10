SU TAIWAN SI SCATENERÀ LA PROSSIMA GUERRA MONDIALE? - I CINESI SONO INVIPERITI CON L’EUROPA E CON GLI USA. IL GOVERNO DI PECHINO HA ESPRESSO “IRRITAZIONE” PER LA VISITA DI UNA DELEGAZIONE DEL PARLAMENTO UE NELL’ISOLA: “SE INVIASSE DEPUTATI VIOLEREBBE L’IMPEGNO DELL’UE NEI CONFRONTI DEL PRINCIPIO DELLA ‘UNICA CINA’” - IL MONITO SULLA PARTECIPAZIONE DI TAIPEI ALL’ONU: “NON HA ALCUN DIRITTO…”

1 - TAIWAN RINGRAZIA USA SU SOSTEGNO A PRESENZA INTERNAZIONALE

(ANSA) - Taiwan è grata per il supporto Usa "all'espansione" della sua presenza internazionale.

"Siamo pronti a lavorare con tutti i partner che la pensano allo stesso modo per contribuire con la nostra esperienza in organizzazioni, meccanismi ed eventi", ha scritto su Twitter la presidente Tsai Ing-wen.

Ieri, il segretario di Stato Antony Blinken ha invitato i Paesi dell'Onu a sostenere la "robusta e significativa partecipazione di Taiwan nel sistema delle Nazioni Unite": l'esclusione "mina l'importante lavoro dell'Onu e dei suoi organismi, che beneficiano tutti grandemente dei suoi contributi".La Cina considera Taiwan una sua provincia.

2 - CINA CONTRO VISITA DELEGAZIONE PARLAMENTO UE A TAIWAN

(ANSA) - La Cina ha espresso la sua irritazione per la visita che una delegazione del Parlamento Ue, guidata dall'eurodeputato francese Raphael Glucksmann, sanzionato a marzo da Pechino, farà la prossima settimana a Taiwan.

"Non avere scambi ufficiali in alcuna forma con le autorità di Taiwan è parte essenziale dell'adesione al principio della 'Unica Cina'. Il Parlamento europeo è un organo ufficiale dell'Ue e se inviasse deputati in visita a Taiwan, violerebbe gravemente l'impegno dell'Ue nei confronti del principio della 'Unica Cina', danneggerebbe un interesse principale della Cina e minerebbe il sano sviluppo delle relazioni Cina-Ue".

Il principio della "'Unica Cina' è una norma universalmente riconosciuta nelle relazioni internazionali e ha un consenso internazionale", essendo "anche il fondamento politico per l'instaurazione della relazioni diplomatiche e dello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Cina e Ue", ha scritto la rappresentanza cinese a Bruxelles in una nota.

Il viaggio a Taiwan della delegazione del Parlamento Ue, di cui si parla da tempo e che da ultimo è stata rilanciata dal South China Morning Post, cade in una fase di accresciuta tensione nelle relazioni attraverso lo Stretto tra Pechino e Taipei e in un momento delicato per i legami dell'Unione europea con la Cina.

Mentre il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu è impegnato in questi giorni in un viaggio in Slovacchia e nella Repubblica Ceca. Il personale parlamentare, a conferma della delicatezza dell'operazione, "ha giurato di mantenere il segreto sui dettagli della missione a causa dei rischi per per la sicurezza, anche ricevendo e-mail che chiedevano loro di non parlare del viaggio fino a dopo che avrà avuto luogo", ha riportato il quotidiano di Hong Kong.

3 - CINA A USA, TAIWAN NON HA DIRITTI PER PARTECIPARE ALL'ONU

(ANSA) - La Cina lancia un duro monito a Usa e Taiwan sulla partecipazione di Taipei all'Onu, in quanto l'isola è parte della Cina. "Taiwan non ha alcun diritto di partecipare all'Onu", ha affermato il portavoce dell'Ufficio del governo di Pechino per gli Affari con Taipei, Ma Xiaoguang, in quanto le "Nazioni Unite sono una organizzazione governativa internazionale composta da stati sovrani". Ieri, il segretario di Stato Antony Blinken ha invitato i Paesi dell'Onu a sostenere la "robusta e significativa partecipazione di Taiwan nel sistema delle Nazioni Unite".

Secondo Blinken, l'esclusione di Taiwan "mina l'importante lavoro dell'Onu e dei suoi organismi, che beneficiano tutti grandemente dei suoi contributi". Ma, citato dai media cinesi, ha ribadito che "Taiwan è parte della Cina", dato che Pechino considera l'isola una regione 'inalienabile' del suo territorio, da riunificare anche con l'uso della forza, se necessario.

La Cina, quindi, si oppone a qualsiasi interferenza sulla questione di Taipei e a ogni forma di riconoscimento o di sua partecipazione a livello internazionale. La questione di Taiwan, infatti, è il principale nodo da sciogliere nelle relazioni con gli Stati Uniti, che mantengono da decenni la cosiddetta 'ambiguità strategica', tra il riconoscimento diplomatico della Cina e l'impegno a fornire i mezzi di difesa a Taipei. Per Pechino, infine, è una 'linea rossa' da non superare nell'ambito dei rapporti bilaterali con Washington.

