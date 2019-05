TANA PER SAVIANO! - BOTTA E RISPOSTA TRA LO SCRITTORE E LA POLIZIA SU TWITTER - LO “SGOMORRATO”, COMMENTANDO I FATTI DI CASAL BRUCIATO, HA CRITICATO LA POLIZIA “RIDOTTA A SERVIZIO D’ORDINE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE DI UN PARTITO” - LA REPLICA: “CHE PENA LEGGERE COMMENTI AFFRETTATI E INGENEROSI PER DISPUTE POLITICHE O PER REGOLARE CONTI PERSONALI”

Da https://www.tgcom24.mediaset.it

IL TWEET DI ROBERTO SAVIANO E LA RISPOSTA DELLA POLIZIA

Botta e risposta su Twitter tra Roberto Saviano e la polizia. "La polizia di Stato - afferma lo scrittore di Gomorra, criticando il vicepremier Matteo Salvini - che sequestra striscioni e telefonini, ridotta a servizio d'ordine per la campagna elettorale di un partito. Che pena". A stretto giro è arrivata la risposta, sempre via social: "La polizia di Stato serve il Paese e non è piegata ad alcun interesse di parte". "Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali", aggiunge la polizia su Twitter.

Lo scambio di tweet

Roberto Saviano

Parole ambigue dal #MinistroDellaMalaVita su #CasalBruciato per non indispettire i cani feroci di #CasaPound che minacciano donne e bambini. E la @poliziadistato, che sequestra striscioni e telefonini, ridotta a servizio d'ordine per la campagna elettorale di un partito. Che pena

intervento di roberto saviano (2)

Polizia di Stato

La polizia di Stato serve il Paese e non è piegata ad alcun interesse di parte. Chi sbaglia paga nelle forme prescritte dalla legge. Che pena leggere commenti affrettati e ingenerosi per dispute politiche o per regolare conti personali.

salvini con giacca della polizia