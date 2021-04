TANTO MARIO RIAPRE, PRIMA O POI – IL GOVERNO INIZIA A VALUTARE LE RIAPERTURE! LA PROSSIMA SETTIMANA POTREBBE ESSERE CONVOCATA LA CABINA DI REGIA PER VALUTARE UN ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI PER ALCUNE ATTIVITÀ – BAR, RISTORANTI, CINEMA, TEATRI, PARRUCCHIERI E INFINE PALESTRE E PISCINE: ECCO COSA POTREBBE CAMBIARE DAL 20 APRILE

Mario Draghi

1 – PROSSIMA SETTIMANA CABINA REGIA GOVERNO,SI VALUTA RIAPERTURE

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Potrebbe essere convocata la prossima settimana la cabina di regia del Governo per valutare la programmazione di possibili riaperture di alcune attività dopo il 20 aprile, sulla base di un'eventuale miglioramento dei dati epidemiologici. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, dovrebbe essere contenuto in una delibera che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei Ministri.

2 – RIAPERTURA DI RISTORANTI, BAR, PARRUCCHIERI, CENTRI ESTETICI, CINEMA: SI VALUTA DAL 20 APRILE, IN BASE AI DATI

chiuso per virus

Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Bar, ristoranti, cinema e teatri, ma anche parrucchieri e centri estetici in zona rossa e a seguire palestre e piscine: sono queste le attività che potrebbero ripartire se la curva epidemiologica sarà in discesa a partire dal 20 aprile. È questa la data fissata dal governo per analizzare l’andamento dei contagi da Covid 19 e decidere quali settori possono programmare le riaperture così come chiedono alcuni governatori e come incalza il governo il leader della Lega Matteo Salvini. Se ne parlerà nel corso della riunione della «cabina di regia» che potrebbe essere convocata mercoledì 7 aprile.

La norma nel decreto

tavola calda chiusa in via del corso a roma

Il decreto in vigore dal 7 aprile prevede che «in ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento».

Vuol dire che si terrà conto dei dati dei contagi, della tenuta delle strutture sanitarie, ma anche il numero delle persone che sono state vaccinate.

MARIO DRAGHI MEME

La zona gialla

L’ipotesi è di far riaprire le regioni sulla base dei dati si trovano in fascia gialla e quindi seguendo le regole già previste. Dunque in deroga al decreto in vigore che lascia tutta Italia in fascia arancione e rossa fino al 30 aprile si potranno rivalutare le aperture.

Bar e ristoranti

Potrebbero aprire bar e ristoranti a pranzo, valutando se concedere di farli rimanere aperti fino alle 18 oppure anticipare l’orario per evitare gli aperitivi .

Cinema e teatri

Cinema e teatri potrebbero riaprire con le regole che erano state previste per il 27 marzo. L’andamento dei contagi non l’aveva consentito ma adesso si riesamina la possibilità.

chiuso per virus strade deserte e bar chiusi a pamplona roma dall'alto durante il lockdown foto mezzelani gmt 30 il mondo in lockdown illustrazione by axios roma dall'alto durante il lockdown foto mezzelani gmt 26 chiusi per virus