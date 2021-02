14 feb 2021 08:48

TANTO RUMORE PER L’ENNESIMO NULLA: NO ALL'IMPEACHMENT PER TRUMP - IL TYCOON LA SFANGA PER LA SECONDA VOLTA NONOSTANTE SETTE SENATORI REPUBBLICANI ABBIANO VOTATO PER CONDANNARLO - SULLO SFONDO C’ERA IL DUBBIO SULLA COSTITUZIONALITÀ DELL'IMPEACHMENT DI UN PRESIDENTE NON PIÙ IN CARICA MA LA SOSTANZA E’ CHE “THE DONALD” SAPEVA DELL’ASSALTO A CAPITOL HILL E NON HA MOSSO UN DITO PER FERMARLO - E’ STATO DISINNESCATA LA DEPOSIZIONE BOMBA DELLA DEPUTATA REPUBBLICANA JAIME HERRERA BEUTLER: BIDEN VOLEVA CHIUDERE LA QUESTIONE E GOVERNARE…