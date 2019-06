15 giu 2019 13:46

TAR-TASSATI! IL GIORNO “NERO” DELLE TASSE STA ARRIVANDO: LUNEDÌ 17 GIUGNO UNA STANGATA DA 32,6 MILIARDI PER FAMIGLIE E IMPRESE – SECONDO LA CGIA DI MESTRE "OLTRE AD AVERE UNA PRESSIONE FISCALE TRA LE PIÙ ELEVATE D’EUROPA IN ITALIA È ESTREMAMENTE DIFFICILE ANCHE PAGARE LE TASSE. LA COMPLESSITÀ DEL NOSTRO SISTEMA TRIBUTARIO SPESSO METTE IN SERIA DIFFICOLTÀ PERFINO GLI ADDETTI AI LAVORI, COME I COMMERCIALISTI. FIGURIAMOCI GLI IMPRENDITORI"