26 feb 2021 19:51

TARTARE DI SALMAN – IL RAPPORTO USA ACCUSA IL PRINCIPE SAUDITA MOHAMMED BIN SALMAN DELL’OMICIDIO KHASHOGGI: “APPROVÒ IL BLITZ PER UCCIDERLO O CATTURARLO". TRA LE INFORMAZIONI SI LEGGE: "GLI AGENTI NON AVREBBERO ESEGUITO INTERVENTI SUL GIORNALISTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE SUPERIORE" - NEL DOCUMENTO SI AFFERMA ANCHE CHE BIN SALMAN VEDEVA IL GIORNALISTA DISSIDENTE COME UNA MINACCIA AL REGNO E SOSTENNE AMPIAMENTE L'USO DELLA VIOLENZA SE NECESSARIO PER METTERLO A TACERE...