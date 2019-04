LE TASCHE PIENE DI SAXA – CHI È QUEL DIRIGENTE RAI CHE HA PROVATO A CONVINCERE FAZIO A NON INTERVISTARE DI MAIO? AI “SOVRANISTI” DI VIALE MAZZINI NON È PIACIUTA L’ENNESIMA COMPARSATA DI GIGGETTO – PER LE NOMINE TUTTO CONGELATO FINO ALLE EUROPEE, TANTO CHE NEMMENO IL MEF HA RISPOSTO SUL PIANO INDUSTRIALE DI SALINI – PROGRAMMI ESTIVI: MUCCITELLI ALLA "VITA IN DIRETTA" E DIACO A “UNOMATTINA”? DOVE FINIRÀ L’APPREZZATISSIMO (DALLA LEGA) ROBERTO POLETTI?

Marco Antonellis per Dagospia

fabrizio salini marcello foa

Mentre i quotidiani stamattina non possono fare altro che confermare le Dagoanticipazioni sul "riposizionamento" in chiave sovranista di Fabrizio Salini, in Rai ci si chiede chi sia stato quell'alto dirigente che negli ultimi giorni ha contattato nientepopodimeno che Fabio Fazio per tentare di convincerlo a desistere dall'intervistare il Vicepremier a Cinquestelle Gigio Di Maio.

Eh già perché a quanto si apprende, ai "sovranisti" dentro e fuori la Rai l'ennesima comparsata del leader pentastellato dalle parti di "Che tempo che fa" non è stata affatto gradita, tanto che qualcuno ha pensato bene di far arrivare le proprie rimostranze al conduttore. Insomma, "siamo ormai in piena campagna elettorale e tutti sanno che Matteo Salvini da Fazio non ci vuole mettere piede. Perché dare un vantaggio al leader grillino?".

FABIO FAZIO LUIGI DI MAIO

In poche parole, secondo i sovranisti se non ci va Salvini non dovrebbe andarci nemmeno Di Maio. Peraltro, finora, spiegano fonti di alto livello di via Bellerio, nessuno ha chiamato per invitare un leghista domenica prossima. Vedremo se nei prossimi giorni cambierà qualcosa.

Intanto, a Saxa Rubra, anche in fatto di nomine tranne forse quelle del nuovo capo del personale (in pole position c'è Ventura) e quella del direttore della produzione TV che probabilmente verranno fatte nel prossimo Cda, si aspetta l'esito delle elezioni del 26 maggio. Persino a Rainews, la nomina di Orazio Petrecca a Vicedirettore, è ferma da mesi sulla scrivania di Salini.

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO BY LUGHINO

E a riprova che tutti aspettano l'esito delle prossime elezioni europee, siamo in grado di rivelare che nemmeno il Mef (oltre che la Vigilanza) ha ancora risposto con le sue considerazioni al piano industriale dell'Ad Salini. Insomma, il piano seppur approvato dal CDA, è ancora di là da venire.

A proposito poi della nomina del nuovo direttore della produzione tv, c'è da segnalare l'attacco di Fratelli d'Italia a Marcello Foa.

ingrid muccitelli

Eh già perché la durissima presa di posizione di ieri del partito di Giorgia Meloni contro il Presidente della Rai, pare abbia a che fare proprio con la nomina in questione. Insomma, la disfida verte su chi dovrebbe prendere il posto di direttore della produzione Tv: da un lato c'è Zucca, molto apprezzato da Fratelli d'Italia, dall'altro c'è chi propenderebbe invece per l'attuale capo del centro di produzione TV di Torino. Insomma, vedremo chi la spunterà.

roberto poletti e matteo salvini

Intanto si fanno sempre più insistenti i rumors che vorrebbero Pierluigi Diaco alla guida di Unomattina estate così come quelli riguardanti Roberto Poletti (molto apprezzato in casa leghista tanto da aver scritto "Il Matteo pensiero dalla A alla Zeta") che potrebbe condurre uno spazio di approfondimento mattutino su Raiuno (proprio subito dopo Unomattina). Inoltre, circola il nome di Ingrid Muccitelli per la conduzione de La vita in diretta estate.

DIACO PIERLUIGI DIACO roberto poletti e paolo del debbio roberto poletti LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA GIUSEPPE CONTE BY OSHO