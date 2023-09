14 set 2023 16:21

LA TASSA DEGLI EXTRAPROFITTI DELLE BANCHE VIENE RANDELLATA ANCHE DALLA BCE (“PUÒ RENDERE PIÙ COSTOSO PER LE BANCHE ATTRARRE NUOVO CAPITALE”, “L’INTRODUZIONE DI UNA IMPOSTA RETROATTIVA AD HOC AUMENTA INDEBITAMENTE L’INCERTEZZA SUL QUADRO FISCALE”) - E ORA LA MEDIAZIONE TRA GIORGIA MELONI, CHE NON VUOLE FARE MARCIA INDIETRO, E IL MINISTRO GIORGETTI, CHE SPINGE PER MODIFICARE IL TESTO, SARA’ AFFIDATA AL VICEMINISTRO DELL’ECONOMIA MAURIZIO LEO - ANCHE A PALAZZO CHIGI CI SONO ORIENTAMENTI DIVERSI: IL SOTTOSEGRETARIO FAZZOLARI E’ PER CONFERMARE IL PRELIEVO, IL CAPO DI GABINETTO GAETANO CAPUTI VUOLE UN RITOCCO…