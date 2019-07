LA TAV È LA PIÙ GROSSA SCONFITTA DEL M5S? È IL SUO PIÙ GRANDE SUCCESSO! MARCO CANESTRARI, EX GRILLINO PENTITO E AUTORE DEL ''SISTEMA CASALEGGIO'': ''LA TATTICA È STATA INVENTATA DA GIANROBERTO: CERCARE MOVIMENTI ORGANIZZATI PER BATTAGLIE PERSE, MEGLIO SE FREQUENTATI DA GENTE POCO ISTRUITA E MANIPOLABILE. CONVINCERLI DI POTERLI AIUTARE RACCATTANDO VOTI CHE NESSUNO VOLEVA. E POI…''

Vi sono dei simpatici barzellettieri che spiegano come la #TAV sia la più grossa sconfitta del #m5s. È vero il contrario: è il suo più grande successo. La tattica è stata inventata da Gianroberto Casaleggio ed è sempre la stessa da più di dieci anni. 1/n — Marco Canestrari (@marcocanestrari) 24 luglio 2019

nicola biondo marco canestrari il sistema casaleggio

Vi sono dei simpatici barzellettieri che spiegano come la #TAV sia la più grossa sconfitta del #m5s. È vero il contrario: è il suo più grande successo.

La tattica è stata inventata da Gianroberto Casaleggio ed è sempre la stessa da più di dieci anni. 1/n

Cercare movimenti organizzati per battaglie perse, meglio se frequentati da gente poco istruita e facilmente manipolabile, e convincerli di poterli aiutare raccattando voti che nessuno voleva. Ovviamente non sarebbero mai riusciti a mantenere le promesse, ma no problem. 2/n

Quei voti erano solo un catalizzatore. La massa di consenso è arrivata dopo, e a nessuno più frega nulla di quelle battaglie o presunte tali. Ora l’obiettivo è stare al potere più a lungo, in ogni modo: dal governo col coprofago al mandato zero e altre simili puttanate. 3/n

In breve, contava sedersi al tavolo per spartirsi la torta. Chi si è preso un pezzo di Chigi, chi la presidenza di Montecitorio, chi indirettamente i soldi del MISE tramite le consulenze a certe piccole aziende milanesi. 4/n

Per uno sgabello al tavolo il pizzo è di 300€/mese al grande capo, al boss. Con quei soldi un po’ tiene in piedi l’ufficio di collocamento per mentecatti, un po’ si autocolloca, per par condicio. Questo è il #SistemaCasaleggio 5/5

LIBRO DI NICOLA BIONDO E MARCO CANESTRARI di maio no tav MARCO CANESTRARI GIANROBERTO CASALEGGIO E BEPPE GRILLO FOTO LAPRESSE GIANROBERTO CASALEGGIO FOTO LAPRESSE gianroberto casaleggio