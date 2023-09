30 set 2023 20:32

IL TAVOLO DEL GOVERNO RISCHIA DI PERDERE UNA GAMBA - L’EDITORIALE DE “IL SOLE 24 ORE” SULLA DECOMPOSIZIONE DI FORZA ITALIA SENZA SILVIO, SCHIAVA DI SALVINI E MELONI, HA FATTO INFURIARE NON SOLO TAJANI MA SOPRATTUTTO LA DUCETTA - INTANTO, GIORGIA DEVE ASSOLUTAMENTE TENERSI BUONA MARINA B., IRRITATA PER LA TASSA SULLE BANCHE. ALLA MELONI, POI, CONVIENE RAGIONARE PIU’ CON IL MITE TAJANI CHE COL TRUCE SALVINI – PER FORZA ITALIA LA SOGLIA PER CONTARE QUALCOSA A PALAZZO CHIGI E ALLONTANARE LA MINACCIA DEI BERLUSCONI DI MOLLARE IL PARTITO E’ IL 7%. MA GLI ULTIMI SONDAGGI REGISTRANO IL 6%....