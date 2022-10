13 ott 2022 09:39

CON-TE, FACCIAMO I CONTI IN TRIBUNALE - CLAUDIA MAJOLO FA CAUSA AL M5S PER 600MILA EURO: CHIEDE IL RISARCIMENTO DANNI PER ESSERE STATA ESCLUSA DALLE LISTE A CAUSA DELLE SUE PAROLE DI "AMORE" NEI CONFRONTI DI BERLUSCONI - “CONTE? L'HO CERCATO PER AVERE SPIEGAZIONI MA NESSUNA RISPOSTA”. MA NON E’ CHE A DETERMINARE LA SUA ESCLUSIONE SIA STATA LA SUA VICINANZA PROFESSIONALE ALL'AVVOCATO LUCA DI DONNA (EX SOCIO E AMICO DI CONTE, INDAGATO PER TRAFFICO DI INFLUENZE DURANTE LA PANDEMIA DAL QUALE L'EX PREMIER PRESE LE DISTANZE)?