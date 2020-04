TE LO MES IN QUEL POSTO - SEGNATEVI LE PAROLE DI CRIMI: ''L'ITALIA NON FARÀ MAI RICORSO AL MES, NOI 5 STELLE NON POTREMMO ACCETTARLO. RENZI NON MI STUPISCE, MA MI STUPISCE IL PD, CHE METTE IN DISCUSSIONE IL PREMIER CONTE. IL MES SENZA CONDIZIONALITÀ NON ESISTE. INNANZITUTTO, PERCHÉ NON È STATO ANCORA APPROVATO. POI PERCHÉ QUESTE CONDIZIONALITÀ SAREBBERO ALLEGGERITE SOLO NELLA FASE DI PRE-VALUTAZIONE. MA COME E QUANDO SI DOVRÀ RESTITUIRE IL PRESTITO È TUTTO DA DEFINIRE''

Luca De Carolis per il “Fatto quotidiano”

Niente sfumature, nessun appiglio: "L' Italia non farà mai ricorso al Mes, noi Cinque Stelle non potremo mai accettarlo". Così il capo politico reggente del M5S , Vito Crimi, replica alla pioggia di agenzie del Pd e di Italia Viva a favore del fondo salva-Stati.

Per il segretario dem Nicola Zingaretti i soldi per il Mes vanno presi "perché servono per gli ospedali". E Matteo Renzi si è detto sicuro che l' Italia lo userà.

La posizione di Renzi non mi stupisce. Invece mi stupiscono le parole del Pd, perché mettono in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Conte, che ha espresso la necessità di altri strumenti contro la crisi.

La trattativa con la Ue aperta: discuterne è lecito, no?

Il Mes senza condizionalità non esiste. Innanzitutto, perché non è stato ancora approvato. Poi perché queste condizialità sarebbero alleggerite solo nella fase di pre-valutazione del Paese che chieda di farvi ricorso. Ma come e quando si dovrà restituire il prestito è tutto da definire.

Appunto, si può trattare.

Accettando il Mes l' Italia metterebbe un' ipoteca sul suo futuro. Bisogna percorrere altre strade.

Alcuni economisti della Luiss hanno ricordato come la Spagna vi abbia fatto ricorso "per uno scopo specifico, senza condizionalità draconiane". E per Romano Prodi il no al Mes indebolirebbe l' Italia.

L' Italia non è la Spagna. Se altri Paesi riterranno di voler utilizzare un Mes light, nessun problema. Ma per noi rimane una fregatura. Non lo voteremo mai in Parlamento.

La frattura nella maggioranza rende più fragile Conte al tavolo europeo, non crede?

Sì, e dipende dall' atteggiamento sbagliato del Pd, che sta smentendo il premier.

Serve un chiarimento politico?

No, serve che il Pd chiarisca al Paese perché ha cambiato posizione.

A proposito di tenuta della maggioranza, ha provocato un putiferio quanto scritto su Facebook da un vostro senatore, Elio Lannutti: "Abbiamo subito sin troppo i diktat dei nipotini di Hitler".

Elio è un amico, ma quando gli amici sbagliano va detto, senza scuse. Le sue parole riaprono ferite. Ho telefonato all' ambasciatore tedesco: sulla solidarietà della Germania nei nostri confronti non ci sono dubbi.

C' è anche il fronte Rai, visto che voi 5Stelle avete attaccato in massa il presidente Marcello Foa, reo di aver criticato il Tg1 per un servizio con "fonti anonime" sull' ospedale di Alzano Lombardo.

Il Tg1 ha fatto giornalismo vero, e quella non era una fonte anonima, ma semplicemente tutelata. La verità è che in atto un tentativo di coprire le evidenti responsabilità della Regione Lombardia, guidata dalla Lega, nella gestione del coronavirus, Non a caso Salvini ha chiesto di sospendere le indagini sul Pio Albergo Trivulzio, proprio come Renzi fece per Expo.

Il M5S non vuole più Foa presidente, nominato quando governavate con la Lega?

Il suo ruolo di garante è in forte discussione.

Se è per questo le opposizioni si lamentano dell' attacco subito da Conte in diretta sulla Rai, senza contraddittorio. Non hanno ragione?

No, in conferenza stampa Conte ha giustamente rassicurato gli italiani, svelando le fake news sul Mes di Salvini e Meloni. Falsità che poi hanno rilanciato il giorno dopo a reti unificate.

