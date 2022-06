TE C’HANNO MAI MAN-NATO? SE PUTIN VOLEVA ALLENTARE LA MORSA DELLA NATO AI CONFINI, CON L’INVASIONE DELL’UCRAINA HA SORTITO L’EFFETTO CONTRARIO: LA TURCHIA HA RITIRATO IL VETO PER L’INGRESSO NELL’ALLEANZA DI SVEZIA E FINLANDIA - “LA RUSSIA E’ UNO STATO TERRORISTA”, TUONA IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY CHE CHIEDE L’ESCLUSIONE DI MOSCA DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU E MOSTRA IL VIDEO DEL MISSILE RUSSO CHE COLPISCE IL CENTRO COMMERCIALE DI KREMENCHUK – VIDEO

?Zelensky shows video of deadly missile strike on Kremenchuk shopping mall. In his nightly address, President Volodymyr Zelensky showed a video of a Russian missile strike on a crowded shopping mall in Ukraine's central city of Kremenchuk. pic.twitter.com/rJik8HpsJz — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 28, 2022

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha chiesto di escludere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di sospendere la sua partecipazione all’Assemblea generale dell’organizzazione. Secondo il capo di Stato ucraino, l’articolo 6 della Carta dell’Onu afferma chiaramente che qualsiasi membro delle Nazioni Unite che violi i principi stabiliti nella Carta può essere espulso dall’organizzazione con una decisione dell’Assemblea Generale.

«Sebbene la Russia violi i principi di base dell’Onu e dell’ordinamento giuridico internazionale, non è ancora perseguita, è presente nelle agenzie dell’Onu e gode dei privilegi del Consiglio di sicurezza dell’Onu», ha affermato Zelensky, parlando ieri sera in videocollegamento in una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Secondo il presidente ucraino, «la Russia non ha il diritto di partecipare alle discussioni e alle votazioni dell’organizzazione sulla guerra in Ucraina, che non ne è provocata e ha un carattere coloniale». «Vi esorto a privare lo Stato terrorista dei suoi poteri nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: è necessario, è giusto. La Russia non ha il diritto di rimanere nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite», ha affermato Zelensky.

Via libera della Turchia per l’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato

La Turchia ritira il veto per l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum d’intesa a Madrid. La firma è avvenuta alla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, del presidente finlandese Sauli Niinisto e della premier svedese Margaret Andersson, al termine di una riunione durata quasi quattro ore.

La Turchia «ha avuto quello che chiedeva» dai colloqui con Svezia e Finlandia sulla loro adesione alla Nato: ha ottenuto la «piena cooperazione» da Helsinki e Stoccolma contro il PKK e i suoi alleati.

