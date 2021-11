TE C’HANNO MAI MANDATO? – CONTE FA CADERE ANCHE L’ULTIMO TABÙ DEI CINQUE STELLE: IL LIMITE DEI DUE MANDATI! QUALE CHE SIA LA DEROGA, IN MOLTI RIMARRANNO SCONTENTI: CON IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI E IL CONSENSO AL LUMICINO, AL PROSSIMO GIRO RISCHIANO DI ESSERE ELETTI UNA SETTANTINA DI PARLAMENTARI. CONSIDERANDO I BIG INTOCCABILI E I NOMI ESTERNI "MADE IN GIUSEPPI”, AI PEONES RIMARRANNO UNA MANCIATA DI POSTI. SE COSÌ STANNO LE COSE, FARANNO DI TUTTO PER RIMANERE INCOLLATI ALLA POLTRONA E NON FAR FINIRE LA LEGISLATURA ANZITEMPO (E IL VOTO PER IL QUIRINALE SARÀ UN LIBERI TUTTI…)

Da www.affaritaliani.it

conte grillo

Sta per cadere anche l'ultimo tabù, poi il Movimento Cinque Stelle diventa sostanzialmente un partito come tutti gli altri. Lo scrive Repubblica, che spiega come i pentastellati siano pronti al "superamento parziale del tetto ai due mandati elettivi per i portavoce del Movimento. A conti fatti è l’ultimissimo tabù da abbattere; il problema però è il come. Nel senso che non lo si cancellerà del tutto — Beppe Grillo in primis è contrario — ma verranno pensate delle deroghe da far poi votare agli iscritti".

Si chiede Repubblica: "Già, ma quali deroghe? Ad personam? O con criteri generali? Qualsiasi scelta verrà fatta scontenterà più di qualcuno. Aleggia un incubo, specie tra i parlamentari al primo mandato, che sono la maggioranza (166 su 233): per loro rientrare in Parlamento sarà impossibile, o quasi. Fatto che ha, avrà, ripercussioni politiche sul breve termine".

giuseppe conte e luigi di maio con la card del reddito di cittadinanza

Secondo il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, "tra i futuri e possibili nuovi deputati e senatori ci saranno verosimilmente le vecchie glorie con le non ancora chiare deroghe (da Luigi Di Maio a Roberto Fico, da Paola Taverna oggi vice di Conte a Vito Crimi); poi, com’è normale che sia, Conte pescherà nomi esterni della cosiddetta società civile. Si fa presto a far di conto e di posti per tutti gli altri ne rimarranno pochi. Una trentina? Un po’ più, un po’ meno? Un orientamento possibile sulle deroghe è che, sulla falsariga del mandato zero, si “abboni” un mandato in alternanza".

conte grillo ristorante marina di bibbona LA CRISI DEL MOVIMENTO 5 STELLE BY ALTAN

grillo conte GIUSEPPE CONTE E BEPPE GRILLO A MARINA DI BIBBONA giuseppe conte vs beppe grillo meme conte grillo GIUSEPPE CONTE BY OSHO