28 giu 2022 08:17

TE C’HANNO MAI MANDATO? – GRILLO NON VUOLE DEROGHE AL TETTO DEI DUE MANDATI E PENSA DI “RICICLARE” I 49 PARLAMENTARI CHE NON SARANNO RICANDIDATI PIAZZANDOLI NELLA SCUOLA DI FORMAZIONE GRILLINA – MA CONTE SPINGE PER AVERE QUALCHE DEROGA: “NE VA DELLA SOPRAVVVIVENZA STESSA DEL MOVIMENTO” – BEPPEMAO POTREBBE CONVINCERSI SOLO A PATTO CHE SIANO POCHISSIME, MENO DEL 10%. E SOLO SE LA MODIFICA VIENE ACCETTATA ANCHE DAGLI ISCRITTI CON UNA VOTAZIONE ONLINE - POTREBBERO ESSERE RICANDIDATI SOLO 5 PARLAMENTARI: PAOLA TAVERNA, L'EX REGGENTE VITO CRIMI E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO E PER GLI ALTRI DUE SLOT DISPONIBILI…