17 giu 2022 12:20

TE C’HANNO MAI MANDATO? – SILENZIO: PARLA BEPPE GRILLO (E NON PORTA BUONE NOTIZIE PER DI MAIO)! “L’ELEVATO DI TORNO” INTERVIENE SUL BLOG A DIFESA DEL LIMITE DEI DUE MANDATI: “CHI È CONTRARIO SI ARROCCA AL POTERE" - "APPARE SEMPRE PIÙ OPPORTUNO ESTENDERE L'APPLICAZIONE DELLE REGOLE" - CONTE HA DECISO DI METTERE AI VOTI IL LIMITE, COSÌ DA AVERE L'OCCASIONE PER FARE PIAZZA PULITA DELLA VECCHIA GUARDIA DEL MOVIMENTO (LUIGINO IN TESTA...)