I TEDESCHI SONO RIGOROSI SOLO QUANDO FA COMODO A LORO – FRANZISKA GIFFEY, LA MINISTRA DELLA FAMIGLIA ACCUSATA DI AVER SCOPIAZZATO LA TESI DI DOTTORATO, SI È DIMESSA, MA RIMARRÀ LA CANDIDATA DEL PARTITO SOCIALDEMOCRATICO PER LA CARICA DI SINDACO DI BERLINO – È L’ENNESIMA TEGOLA SULLA SPD: COME SE NON BASTASSERO IL CROLLO NEI SONDAGGI, IL VUOTO PROGRAMMATICO E L'OPACITÀ DI OLAF SCHOLZ…

Da "www.lastampa.it"

La ministra della Famiglia tedesca, Franziska Giffey, 43 anni (Spd) ha annunciato le sue dimissioni. Ne ha dato notizia Focus online. Secondo il portale del magazine, la ministra ha offerto il passo indietro alla cancelliera Angela Merkel, a causa delle accuse di plagio al suo dottorato di ricerca, che potrebbero costarle il titolo. In passato diversi ministri si sono ritirati per problemi analoghi.

In una nota diffusa dal ministero alla Famiglia, l'esponente socialdemocratica ha pero 'ribadito che rimarrà candidata di punta per le elezioni per la carica di sindaco di Berlino alle elezioni del prossimo settembre. «La Spd berlinese cosi 'come i cittadini possono fidarsi di me: ora mi concentrerò con tutta la mia forza alla questione che mi sta piu 'a cuore: Berlino», ha spiegato ancora Giffey.

Quanto ai motivi che l'hanno spinta al passo indietro, la ministra dimissionaria ha dichiarato che «negli ultimi giorni sono emerse nuove discussioni sulla mia dissertazione di dottorato dell'anno 2010». Giffey ripete quanto già detto in passato, ossia che «ministra, i membri del governo, il mio partito e la sentenza pubblica “hanno diritto ad ottenere chiarezza”», motivo per cui si è decisa alle dimissioni. Ministra della Famiglia dal marzo 2018, Giffey ha aggiunto «di essere “orgogliosa” del lavoro compiuto in tre anni al governo».

