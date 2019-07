LA TELA DI URSULA – LA VON DER LEYEN DOVREBBE ESSERE RIUSCITA A TROVARE I NUMERI PER DIVENTARE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: IL CONTEGGIO INFORMALE SUPERA I 400 VOTI (IL MINIMO È 374) – I VERDI SI SONO SFILATI, MA SICURAMENTE CI SARANNO I VOTI DEL GRUPPO DEI SOVRANISTI POLACCHI (CON LA MELONI) – LEGA E M5S ANCORA INDECISI: IN CAMBIO DEI VOTI, ASPETTANO GARANZIE DI AVERE UN COMMISSARIO DI PESO NELLA UE

Giovanni Maria Del Re per “Avvenire”

Ursula von der Leyen tesse la sua tela, e, dopo un mercoledì poco esaltante, la candidata alla presidenza della Commissione Europea dovrebbe aver raggranellato la maggioranza al Parlamento Europeo. Ieri mattina il conteggio informale era arrivato a ben oltre i 400 voti, contro i 374 minimi necessari (visto che gli eurodeputati, per via dello stop spagnolo ai tre catalani e una danese che deve essere confermata a Copenaghen, sono 747 anziché 751).

Tanto che la conferenza dei presidenti dei gruppi ha accantonato l' ipotesi di rinvio del voto (che sarà segreto), confermandolo per martedì a Strasburgo, alle 18, dopo il discorso della candidata e il dibattito. Del resto è stata la tedesca, raccontano, durante la riunione a insistere per il voto subito, nel timore di apparire indebolita.

Von der Leyen ieri ha voluto incontrare i Cinque stelle, che pure sono senza gruppo, rappresentati da Fabio Massimo Castaldo e Tiziana Beghin. Un incontro di mezz' ora che, ha detto Beghin, «è stato molto positivo», Von der Leyen «ha puntualizzato le priorità dei suoi impegni, che sono anche i nostri, come un salario minimo europeo, una visione dell' Europa e dell' Italia rispetto ai flussi migratori che condividiamo».

Un comunicato M5s precisa che il sostegno «non è scontato », ma l' orientamento è chiaro. A sorpresa, un' apertura è giunta anche dal Carroccio: «non escludo - ha detto il neo ministro agli Affari europei Lorenzo Fontana - che la Lega voti a favore ». Sarebbero altri 28 sì. Non è un caso: Beghin ieri ha affermato che Von der Leyen ha dato rassicurazioni che «gli accordi che sono stati presi saranno rispettati», in riferimento alla promessa, al vertice Ue, di una vicepresidenza della Commissione Europea e un portafoglio di peso per l' Italia.

Fonti del Carroccio ieri spiegavano inoltre che Marco Zanni, il leghista che guida il gruppo della destra euroscettica Id con i lepeniani, vedrà tra lunedì e martedì Von der Leyen. «La ascolteremo - spiegano - poi sia noi, sia l' intero gruppo (che in tutto conta 73 deputati ndr) deciderà se sostenerla».

Sul fronte sovranista, dalla sua Von der Leyen ha una parte dei Conservatori (di cui fanno parte anche Fratelli d' Italia), e in particolare i 26 polacchi del Pis, i nazional-populisti al governo a Varsavia. Ironico, visto che erano stati proprio loro, mercoledì, ad annunciare che avrebbero votato no per ripicca per la mancata elezione dell' ex premier polacca Beata Szydlo alla presidenza della Commissione Affari sociali.

A richiamarli all' ordine lo stesso premier Mateusz Morawiecki. Sommando i 182 popolari, i 108 di Renew Europe (ex liberali), un centinaio di socialisti (dei 154 solo una cinquantina, per lo più tedeschi, britannici, olandesi e belgi, diranno «no»), i 14 M5s e i 26 polacchi si arriva intorno ai 430 eurodeputati, o 460 se anche la Lega dirà «sì», o ancora più se dovesse votare tutto il gruppo Id (scenario improbabile).

Per la cronaca, Jean-Claude Juncker nel 2014 ottenne 422 voti. Si vedrà martedì, ma, visto che i Verdi e la Sinistra Unitaria si sono sfilati, indubbio che il peso del centro-destra e delle destre populistiche aumenta. Con inevitabile influsso sulla futura Commissione.

