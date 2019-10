CON I TELEFONI SEQUESTRATI DI MIFSUD, TRUMP PUNTA ALL'INTELLIGENCE ITALIANA – IL MALTESE HA DICHIARATO CHE NELL'OTTOBRE 2017 "IL CAPO DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI HA CONTATTATO VINCENZO SCOTTI, E HA RACCOMANDATO CHE MIFSUD DOVESSE SPARIRE E STARE IN QUALCHE LOCALITÀ SICURA". SCOTTI NEGA. I SERVIZI ITALIANI (UFFICIOSAMENTE) ANCHE - BARR PRESTO DEPOSITERÀ IL SUO RAPPORTO E CONTE SARÀ AUDITO LA PROSSIMA SETTIMANA DAL COPASIR - LILLO REPORT

Marco Lillo per il “Fatto quotidiano”

Tra due settimane sapremo se i dati contenuti nei cellulari di Mifsud, compresi eventuali contatti con i servizi segreti italiani, saranno divulgati o no.

Per ora sappiamo solo che gli apparecchi del personaggio chiave del caso Russia-Gate sono nelle mani del Dipartimento di Giustizia americano.

Mifsud con Olga Roh

Sappiamo anche che sono due Blackberry (un vecchio Bold 9900 e un più recente SQC 100-1) attivati con schede sim inglesi Vodafone. Il 7 novembre la District Court di Washington D.C. potrebbe consegnare i dati e i metadati (tabulati, messaggi whatsapp, signal, mail, registrazioni, video ecc..) ai legali del generale Michael T. Flynn che ne hanno fatto richiesta.

Joseph Mifsud, Stephan Roh, and a former Russian government official, Alexey Klishin, sat at a conference at the Link University campus in Rome

Notizia non indifferente per il Governo e le nostre Agenzie se si considera che: 1) Flynn ha interesse a dimostrare la teoria del complotto dei servizi occidentali, anche italiani, contro Trump nel 2016; 2) il ministro della giustizia William Barr sta cercando di dimostrare quel complotto e ha già acquisito i dati dei due cellulari; 3) il professor Mifsud gravitava in un ambiente in cui personaggi legati o inseriti nelle agenzie di sicurezza italiane non mancano;

mifsud frattini ayad

donald trump william barr

4) Mifsud ha dichiarato agli autori di un libro (The faking of Russia-Gate, scritto dal suo legale tedesco, Stephan Roh e dal consulente francese Thierry Pastor) che: nell' ottobre 2017 "Il capo dei servizi segreti italiani ha contattato il presidente della Link Campus University, Vincenzo Scotti (ex ministro dell' Interno), e ha raccomandato che il Professore dovesse sparire e stare in qualche località sicura". Scotti nega. I servizi italiani (ufficiosamente) anche; 5) Barr presto depositerà il suo rapporto e Giuseppe Conte sarà audito la prossima settimana dal Copasir.

WILLIAM BARR JOHN DURHAM

Ci sono tutti gli ingredienti per creare attesa sui dati dei cellulari del misterioso professore maltese sparito dalla circolazione da un anno e mezzo.

Joseph Mifsud, 59 anni, in ottimi rapporti con il presidente della Link Campus University di Roma, Vincenzo Scotti, è diventato famoso perché - secondo la testimonianza dell' ex collaboratore della campagna elettorale di Donald Trump, George Papadopoulos - avrebbe svelato nel 2016 allo stesso Papadopoulos l' esistenza di mail imbarazzanti per Hillary Clinton in possesso dei russi.

alberto manenti

Mifsud ha sempre negato e ora è diventato popolare dalle parti di Trump. Soprattutto dopo che il suo avvocato ha spedito al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una registrazione nella quale il professore rivelerebbe la vera storia dei suoi rapporti con soggetti occidentali legati ai servizi segreti.

Ecco perché Mifsud è e sarà sempre più il fulcro del 'Russia-Gate 2 la vendetta'. Trump e i media a lui vicini contrabbandano l' attività di inchiesta condotta dal team guidato dall' attorney General William Barr su Mifsud come un' operazione verità, il disvelamento di un' operazione di 'corruzione' della precedente campagna elettorale come ha scandito davanti a un attonito Sergio Mattarella a Washington, lo stesso Trump tirando in ballo pure Barack Obama.

Ogni giorno su siti, quotidiani e tv americani circolano nuovi colpi di scena veicolati sempre con uno spin, cioé una 'stortura a effetto', in danno dei nostri servizi segreti.

joseph mifsud vincenzo scotti giuseppe conte gennaro vecchione

La registrazione di Mifsud? Era stata consegnata ai segugi guidati da Barr durante l' incontro con il ministro americano e il procuratore Duhram, dai nostri 007. Bullshit, come dicono a Washington. La registrazione è stata spedita dall'avvocato Roh.

Stesso schema per i telefonini. Consegnati - scrivevano ieri anche in Italia - dagli investigatori italiani alla delegazione di Barr. Doppia bullshit che ha costretti i nostri servizi a fare una smentita ufficiosa all' Adn Kronos. I telefonini non vengono stavolta dall' avvocato Roh ma probabilmente da persone vicine a Mifsud.

george papadopoulos simona mangiante

Come stanno i fatti? Il 15 ottobre scorso il collegio difensivo del generale Flynn ha presentato la mozione alla Corte per vedere i dati dei due telefonini, svelando che esistono e che sarebbero in possesso del Department of Justice. Flynn vuole usarli per dimostrare che un complotto lo ha costretto alle dimissioni. Flynn è a processo non tanto per il suo colloquio con l' ambasciatore russo a Washington, Sergey Kislyak, il 29 dicembre 2015, ma perché l' ex consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump (come Papadopoulos per la questione Mifsud) avrebbe mentito all' FBI .

FLYNN

Il Fatto ha contattato nel suo ufficio in Florida uno dei tre legali di Flynn, l' avvocato William Hodes per chiedergli chi avesse consegnato i telefoni di Mifsud al Dipartimento di Giustizia e come facessero i legali a sapere dell' esistenza dei Blackberry. "Non abbiamo inserito nel ricorso questi dati e non possiamo rivelarli. Noi crediamo che il Governo - spiega Hodes - abbia questi due apparecchi e l' avvocatessa texana Sidney Powell che guida il collegio di difesa ha deciso di fare ricorso perché siamo interessati alle informazioni contenute in questi apparecchi". Nel ricorso i legali scrivono "è materiale a discarico attinente alla difesa di Mr. Flynn".

JOSEPH MIFSUD BORIS JOHNSON

I legali vogliono svelare "gli agenti dell' intelligence occidentale" che avrebbero "probabilmente già dal 2014 organizzato - a insaputa sua - 'connessioni' con alcuni russi che avrebbero poi usato contro Flynn". Come finirà? "Il 7 novembre - spiega Hodes - nella pubblica udienza davanti alla District Court di Washington D.C spiegheremo le nostre ragioni e il giudice Emmet Sullivan dovrebbe decidere il giorno stesso".