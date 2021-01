LA TELENOVELA DEI BRACCIALETTI ELETTRONICI - FASTWEB SI ERA AGGIUDICATA NEL 2018 UNA FORNITURA DA 23 MILIONI PER 1.000/1.200 DISPOSITIVI AL MESE FINO A FINE 2021: IL PROBLEMA È CHE CE NE SONO MOLTI MENO DI QUELLI CHE DOVEVANO ESSERE PRODOTTI - E IL COMMISSARIO ALL'EMERGENZA COVID ARCURI COSA FA? NE ORDINA ALTRI 1.600 ALLO STESSO FORNITORE IL CUI CONTRATTO HA SINORA PARTORITO MENO DELLA METÀ DI QUANTO PATTUITO...

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

Aritmetica va cercando chi si perde nella sempre più straniante telenovela dei braccialetti elettronici. Nel dicembre 2016 lo Stato avvia una procedura ad evidenza pubblica che in agosto 2018 aggiudica a Fastweb la fornitura - da dicembre 2018 a dicembre 2021 per 7,7 milioni l'anno - di 1.000 (incrementabili sino a 1.200) braccialetti elettronici, dunque un totale di 23 milioni nel triennio per 36.000/43.000 dispositivi.

Al 15 maggio 2020, però, cioè dopo 16 mesi di contratto, la relazione tecnica del decreto legge «Cura Italia» ne conteggia 2.600, e non i 16.000 che a quell'epoca ci si aspetterebbe.

In dicembre il sottosegretario grillino alla Giustizia, Vittorio Ferraresi, in risposta all'interpellante Roberto Giachetti si inerpica in uno slalom che a un certo punto spende la cifra 5.000 ma «fermo restando che tutte le procedure relative alla gestione sono rimesse alla competenza esclusiva del Ministero dell'Interno».

Il quale, tre giorni fa alla Camera per bocca del viceministro Vito Crimi (reggente del M5Stelle), sempre su pungolo di Giachetti comunica che al 31 dicembre 2020 i braccialetti in uso sono 4.215 e quelli usabili 5.940, quindi in totale 10.155; e che il commissario all'emergenza Covid, su richiesta del Dipartimento amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, il 10 aprile 2020 ha affidato a Fastweb «una fornitura di 1.600 braccialetti per le finalità dei decreti legge per far fronte alla pandemia».

Risposta che circumnaviga sia il perché mai i braccialetti oggi siano 10.155 se, in base al contratto da 23 milioni con Fastweb per 1.000/1.200 al mese da fine 2018 a fine 2021, oggi dopo 24 mesi dovrebbero già essere almeno 24.000; sia che senso abbia, per la struttura di Arcuri, commissionarne altri 1.600 al medesimo fornitore il cui contratto ha sinora partorito meno della metà di quanto pattuito nel 2018.

