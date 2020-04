24 apr 2020 14:04

1. SONO TEMPI DURI PER L'ODONTOTECNICO NICOLA ZINGARETTI (È IL SUO TITOLO DI STUDIO)



2. NON SOLO PER LE NUMEROSE GAFFE COLLEZIONATE NEGLI ULTIMI TEMPI E PER LA PESANTE INCHIESTA DELLA PROCURA DI ROMA SULLA REGIONE LAZIO PER UN APPALTO DI MASCHERINE



3. ZINGA SUDA FREDDO PERCHÉ IL SUO RUOLO DI SEGRETARIO DEL PD SI E’ SGRETOLATO. IL PARTITO È NELLA MANI DI DUE ABILI EX DEMOCRISTI: DARIO FRANCESCHINI E LORENZO GUERINI...